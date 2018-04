I Dischi del Sole | canzoni da un altro mondo

ABBA REUNION DOPO 35 ANNI/ La band ha venduto più di 300 milioni di Dischi : le ragioni del successo : A sorpresa, lo storico gruppo svedese degli ABBA annuncia due nuove singoli in uscita entro il 2018. Il successo della band che ha venduto più di 300 milioni di dischi .(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Gemitaiz - rapper incompreso 'Nei Dischi serve intimità - non essere re del mondo' - Musica - Spettacoli : Si dice che il disco che porta il nome del cantante sia quello più personale, più intimo, più rappresentativo. Il rapper Gemitaiz , che nella vita si chiama Davide Luca, ha chiamato il suo terzo ...

Tornano I Dischi del Sole : Da gennaio 2018 l'intero catalogo de 'I Dischi del Sole e' anche disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. 'I Dischi del Sole , e' la prestigiosa etichetta nata a Milano ...

Tornano I Dischi del Sole : ... ma soprattutto per far conoscere queste voci anche ai giovani che vivono il presente con lo sguardo rivolto al futuro e sono alla ricerca di un loro mondo e di una loro concezione dei tempi che ...

Vinile senza tempo a PalaExpo : Dischi storici diventano live con Angelini - Rondelli & Co. : Musicisti di oggi reinterpretano dischi di ieri e lo fanno in un posto d'eccezione, a Palazzo delle Esposizioni , a Roma. Un flusso continuo, quello della musica, che segue un ritmo, non un tempo. ...