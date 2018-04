“Ho perso l’udito” La confessione dell’attrice comica | amatissima dagli italiani

“Ho un tumore” - la confessione choc del vip italiano. Dopo un periodo difficilissimo fatto di terrore e ansia - l’amatissimo personaggio ha deciso di rivelare il suo segreto più doloroso. Fan senza parole : “Ho avuto un tumore, mi hanno operato”. Ha usato queste parole, su Facebook, l’amato vip italiano per rivelare il suo segreto più intimo. Una confessione a cuore aperto. Di quelle che non ti aspetti ma destinate a lasciare il segno. Quando i fan, sul profilo ufficiale del musicista, hanno letto quel lungo post, sono rimasti pietrificati. E chi se lo aspettava che stesse combattendo una battaglia come questa… Ora, però, ha deciso di raccontare ...

Genova - accoltella al cuore la moglie dopo lite/ San Fruttuoso - ultime notizie : arrestato “Ho perso la testa” : Genova, accoltella la moglie dopo una lite per gelosia: San Fruttuoso, ultime notizie e marito subito arrestato. "Ho perso la testa, non so cosa mi è preso"; grave la 40enne(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:13:00 GMT)

Battibecco al Bernabeu - Taveri si scusa : “Ho perso la calma e non dovevo” : Il giornalista di Mediaset ha voluto porgere le sue scuse dopo l'episodio avvenuto al Bernabeu nel finale di Real Madrid-Juventus L'articolo Battibecco al Bernabeu, Taveri si scusa: “Ho perso la calma e non dovevo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Priyanka Chopra da Quantico ai diritti delle donne : “Ho perso un ruolo per il colore della mia pelle” : Priyanka Chopra è una star in India. Con oltre 50 film all'attivo e la corona di Miss Mondo in testa, la bella attrice sicuramente non ha bisogno di presentazione così come ormai non serve più farlo nemmeno in Occidente. Quantico l'ha catapultata subito sulla cresta dell'onda e il suo volto (e il suo corpo) sono ormai tra quelli famosi della tv e del cinema americano, ma qualcosa ancora non torna e la Chopra sa bene che dovrà sudare un po' in ...

FRANCO TERLIZZI - ISOLA DEI FAMOSI/ “Ho perso 30 chili - crollo fisico e mentale. Mio figlio Michael al Gf” : FRANCO TERLIZZI, all'ISOLA dei FAMOSI ha perso 30 chili ma è stato vittima di un crollo fisico e mentale che lo ha costretto al ritiro. Ecco chi sono i naufraghi più falsi ed i favoriti.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:29:00 GMT)

CLAUDIO AMENDOLA : “Ho AVUTO UN INFARTO”/ Come sta? Corsa in ospedale e cambio di vita : "ho perso 12 chili..." : CLAUDIO AMENDOLA: “Ho AVUTO un infarto. Respiravo a fatica, ma ho capito il reale valore della vita”. Le ultime notizie sull'attore romano, che si è confessato a Verissimo(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Franco Terlizzi - Isola dei Famosi/ “Ho perso 30 chili - crollo fisico e mentale. Jonathan e Bianca i più falsi” : Franco Terlizzi, all'Isola dei Famosi ha perso 30 chili ma è stato vittima di un crollo fisico e mentale che lo ha costretto al ritiro. Ecco chi sono i naufraghi più falsi ed i favoriti.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:25:00 GMT)

Gerry Scotti : “Ho avuto dei problemi… ecco perché ho perso 10 chili” : Gerry Scotti si racconta: “Ho avuto dei problemi ed ho perso dieci chili” Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati dal pubblico di Mediaset. I suoi programmi, a qualsiasi ora vengano trasmessi, riescono infatti a riscuotere sempre tantissimo successo. Intervistato da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, Gerry Scotti si racconta e, nel farlo, […] L'articolo Gerry Scotti: “Ho avuto dei problemi… ecco perché ho ...

Carlo Cracco a Verissimo : “Ho perso una stella Michelin - ma riparto” : Verissimo: l’intervista a Carlo Cracco in onda sabato 17 marzo 2018 su Canale5 Tutto Verissimo: Carlo Cracco sarà ospite del programma di Canale5 nella prossima puntata di sabato 17 marzo 2018. L’ex giudice di MasterChef si confronterà con la padrona di casa Silvia Toffanin per una intervista faccia a faccia, tra le altre cose anche […] L'articolo Carlo Cracco a Verissimo: “Ho perso una stella Michelin, ma riparto” ...

“Ho perso 20 chili”. Nuova silhouette per Giovanni Ciacci. Lo stylist di “Detto fatto” si mostra dopo tre mesi di dieta : un altro Giò Giò : Nuova silhouette per Giovanni Ciacci. In occasione di “Ballando con le Stelle”, dove parteciperà in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, è infatti dimagrito 20 chili. E la differenza si nota. Il famoso stylist di “Detto Fatto”, il programma condotto da Caterina Balivo, si è mostrato in fortissima in vista del programma di Milly Carlucci. In un’intervista rilasciata a Chi, Ciacci ha raccontato come ...