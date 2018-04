Himalaya - muore l’alpinista Simone La Terra : Simone La Terra era un alpinista esperto, ma le sue competenze non sono bastate a salvarlo. La tenda in cui il 36enne di Castiglione delle Stiviere era accampato, a 6900 metri, su una delle vette dell’ Himalaya , è stata spazzata via dal vento. La Terra era in Nepal e stava scalando il Dhaulagiri, ma da domenica mattina era scomparso. L’organizzatore della spedizione, Dambar Parajuli, di Prestige Adventure, ha riferito che i suoi compagni lo hanno ...

Himalaya - alpinista italiano muore durante la scalata : “La sua tenda spazzata via dal vento” : L’alpinista italiano Simone La Terra, 37 anni, è morto in Nepal mentre scalava il Dhaulagiri, una delle vette della catena dell’Himalaya che con i suoi 8.167 metri è la settima più alta al mondo. La Terra, originario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, era un alpinista con esperienza: arrivato in cima ad almeno cinque montagne di 8mila metri, aveva provato diverse altre scalate in Nepal, Pakistan e ...