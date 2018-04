Himalaya | alpinista italiano muore durante la scalata | “La sua tenda spazzata via dal

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) L’Simone La Terra, 37 anni, è morto in Nepal mentre scalava il Dhaulagiri, una delle vette della catena dell’che con i suoi 8.167 metri è la settima più alta al mondo. La Terra, originario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, era uncon esperienza: arrivato in cima ad almeno cinque montagne di 8mila metri, aveva provato diverse altre scalate in Nepal, Pakistan e Tibet. L’era disperso da domenica, quando una forte raffica di vento ha spazzato via la sua, ma il corpo è stato ritrovato solo lunedì. Secondo i media locali si tratta della prima vittima della stagione primaverile delle scalate. Dambar Parajuli, una delle persone che avevano organizzato la spedizione, ha detto che La Terra si trovava all’interno di unaa 6.900 metri quando è stato spazzato via dal vento: “I suoi compagni di ...