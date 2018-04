Guida per un Primo Maggio al cinema

Pd - Martina 'Impossibile Guidare il partito in queste condizioni'. Cuperlo a Renzi 'In direzione si parli di elezioni' : Così a politica si spegne, si spegne la vitalità di un partito'. E conclude: 'Io vorrei capire cosa intendiamo per leader: Renzi ha fatto anche cose giuste, ma ha perso le sfide fondamentali che ha ...

Maurizio Martina esasperato da Matteo Renzi dopo il niet ai 5 Stelle : "Impossibile Guidare il Pd in queste condizioni" : Duro affondo del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, all'indomani delle parole di Matteo Renzi che a 'Che tempo che fa' ha bocciato l'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, rendendo di fatto inutile la Direzione del partito in programma giovedì. "Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l'estinzione e un distacco sempre più marcato ...

Dichiarazione dei redditi - tutto quello che c'è da sapere : la Guida e le scadenze : E' stata pubblicata online la guida alla Dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2017 da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dichiarazione dei redditi, ecco la guida ufficiale La guida aiutare a fare chiarezza...

Pedone investito in corso Regina Margherita a Torino da una Lancia Musa Guidata da un 26enne romeno ubriaco : per l'uomo niente da fare : Alle ore 4.50 circa di oggi, domenica 29 aprile, a Torino, si è verificato un gravissimo incidente stradale. In corso Regina Margherita all'altezza del civico 202, poco prima del sottopasso di corso ...

Breve Guida per risolvere lo stallo post 4 marzo. Parla il prof. Clementi : ... riterrebbe più opportuno per il Paese un governo "di decantazione politica", di emergenza istituzionale? In qualche modo, considerato il tempo di oggi e le interrelazioni che il potere e l'economia ...

Breve Guida alla scoperta della Lituania : Sulle tracce del poeta Tomas Venclova per scoprire la ricchezza culturale, religiosa e linguistica del paese che per primo ha dichiarato l’indipendenza dall’Unione Sovietica. Leggi

Netflix - quello che vedremo nei prossimi mesi - Super Guida TV : Sono queste alcune delle novità che Netflix ha in serbo per i milioni di utenti abbonati al servizio di streaming. Un catalogo di primissimo livello con serie e fiction che provengono da ogni parte ...

Smartphone alla Guida : le cover per iPhone fatte con lamiere di auto incidentate : I pericoli dell’utilizzo del cellulare quando si è alla guida sono ben conosciuti da tutti quanti, tanto in Italia quanto all’estero. In Svezia, per esempio, le pene per chi viene sorpreso con il proprio Smartphone in mano mentre si trova al volante sono state ulteriormente inasprite lo scorso febbraio. Gli incidenti, spesso gravissimi, causati da autisti impegnati in qualche tipo di texting, però, non sono purtroppo diminuiti fino a ...

La strada per uscire dalla burocrazia c'è : rimettere la politica alla Guida dei Paesi : ... occupandosi dei problemi reali del Paese, dei lavoratori, e occupando gli spazi che le competono proprio per evitare che, "assente" la politica, al "volante" si sieda la macchina burocratica. E' ...

Guida ai personaggi di “Loro” : Il nuovo film di Sorrentino su Silvio Berlusconi è pieno di riferimenti a fatti e persone reali, ma tutti i nomi sono stati cambiati e orientarsi non è semplicissimo The post Guida ai personaggi di “Loro” appeared first on Il Post.

Il Corsaro Nero : Guida al motore di ricerca per torrent italiani : Il Corsaro Nero è uno dei motori di ricerca per torrent più apprezzati dagli italiani, il motivo è semplice indicizza solo materiale nella nostra lingua. L’apprezzamento ha portato ad un grande successo, per questo ne approfondiamo il funzionamento, e cerchiamo di fare chiarezza su alcune voci che lo avevano dato per morto. Ecco un rapido […] Il Corsaro Nero: Guida al motore di ricerca per torrent italiani

Per la prima volta c'è una donna alla Guida della Sat : TRENTO . È la prima donna alla guida della Sat, in 146 anni di storia della Società alpinistica trentina. Si tratta di Anna Facchini, presidente della commissione cultura, residente a Moena ed ...

Atac - senza concordato ecco pronto il piano B : transizione di due anni a Guida Mef per fare investimenti : Ipotesi concordato Atac respinto? Pronti con il piano B: un’amministrazione controllata dal Ministero Economia e Finanze, che con il supporto delle Ferrovie dello Stato e del Mit, governi un periodo di transizione di almeno 18-24 mesi durante il quale investire pesantemente – si parla di circa 500 milioni di euro – sul rinnovo della flotta e rimettere in piedi l’azienda. Il tutto, possibilmente, gestito da una maggioranza nazionale M5S-Pd. Una ...

Lo storytelling non serve per raccontare balle - ma nutre la nostra mente e Guida il "cambiamento" : Le storie sono il nutrimento naturale della nostra mente, il pilastro su cui costruiamo i nostri valori, sono l'archivio della nostra memoria cementata nelle tradizioni, ma anche il vero grande motore di ogni tipo di cambiamento.Vale per tutti e per tutte le attività umane. Vale per un paese, per la sua storia, per le comunità grandi o piccole, vale anche per le aziende, i prodotti ma anche per gli individui e le ...