Guasto su linea di media tensione | black-out | allarmi in tilt e disagi

Alta velocità - treni in ritardo fino a 140 minuti per Guasto della linea a Firenze : treni in ritardo fino a 140 minuti sulla linea Alta velocità fra Bologna e Roma: un guasto all'impianto di alimentazione elettrica a Firenze Castello alle 13.55 ha mandato in tilt la circolazione ...

Metro B Roma : fumo da treno - linea riaperta dopo due ore/ Ultime notizie Atac - Stefano : “Non è stato Guasto” : Roma, altro stop Metro B: Ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, guasto a Colosseo? Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:00:00 GMT)

ROMA - Guasto METRO B/ Atac ultime notizie : linea chiusa San Paolo-Castro Pretorio - disagi per bus sostitutivi : ROMA, altro GUASTO METRO B: ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, GUASTO a Colosseo. Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:45:00 GMT)

Guasto alla linea elettrica : treni Napoli-Roma con due ore di ritardo : Disagi per i collegamenti sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Dal primo pomeriggio un problema alla linea elettrica sta causando rallentamenti al traffico ferroviario. Il Guasto si...

Circumvesuviana - niente sciopero ma Guasto sulla linea : ritardi e corse soppresse : Un guasto alla linea elettrica tra Ercolano e Napoli sta causando difficoltà a chi viaggia oggi in Circumvesuviana. Ciò che non ha fatto lo sciopero Usb , zero adesioni in Circumvesuviana, pochissime ...

Guasto a linea telefonica - bloccata la ristampa delle schede elettorali : A causa di un Guasto sulla linea telefonica è stata bloccata la ristampa delle tessere elettorali nell'ufficio preposto del Comune di Pozzuoli che si trova in corso Vittorio Emanuele, nel centro ...