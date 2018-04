Grillo difende Di Maio | ma la base mugugna | Ci siamo dati la zappa sui piedi

Ora Grillo difende Di Maio dai "parassiti della sinistra" : Dopo la palese sconfitta e la porta in faccia sbattuta da Matteo Renzi, Beppe Grillo difende Luigi Di Maio da quelli che definisce i "parassiti" della "sinistra frou frou. "L'entusiasmo di Luigi viene propagandato come fosse bramosia di potere e la sinistra frou frou gioca la carta di un'improbabile supremazia intellettuale, ridicola, e figlia di accordi con quello che hanno sempre chiamato 'caimano'. Lo stesso soggetto con cui hanno trovato il ...

Il compagno Grillo difende Lula "In Brasile un colpo di Stato" : "Che differenza c'è tra quello che è accaduto e un colpo di Stato?". Anche il compagno Beppe Grillo si schiera accanto a Luiz Inàcio Lula da Silva, l'ex presidente del Brasile finito in carcere per un brutto affare di corruzione e riciclaggio. Dovrà scontare una dozzina di anni in carcere, in attesa che altri sei processi si abbattano sulla sua testa. E, proprio alle stessa stregua di Romano Prodi e Massimo D'Alema, che nei giorni scorsi hanno ...