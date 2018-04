Grillo all’attacco : “Partiti parassiti” : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Come prendere una batosta storica e continuare a fare le maestrine sfruttando l’energia di chi ti ha appena sconfitto. Tempo di elezioni, il 4 marzo si stava avvicinando e ci vedevano arrivare, terrorizzati per la tenuta del loro scenario di cartapesta minacciato dall’arrivo del primo soffio di vento del cambiamento”. Con un post sul suo blog intitolato ‘La perfezione dei ...

L'Italia di Grillo allo specchio : All'ennesimo giorno di non certezze sulla formazione del governo, l'unica certezza è ancora quella della mattina del 5 marzo: due formazioni politiche cosiddette populiste hanno vinto le elezioni. Ma, ...

Gianroberto Casaleggio - ricordo di Grillo a 2 anni dalla morte : ‘E’ sempre stato oltre’ : “Due anni fa ci lasciava Gianroberto”. Beppe Grillo ha ricordato con la foto storica che lo ritrae con Gianroberto Casaleggio e un aneddoto la morte del cofondatore del Movimento 5 stelle, avvenuta il 12 aprile 2016. “In questa foto fatta a casa mia”, si legge nel post pubblicato su Facebook, “sembra che noi stessimo progettando il futuro del mondo, invece stavamo facendo una discussione serissima su un film di ...

Siderno - alla libreria Mag concerto e presentazione del libro 'Questa nostra guerra' di Guido Maria Grillo : È co-autore e attore degli spettacoli teatrali "Medea della sua grazia" , 2010, e "La maledizione dei puri. Se Pasolini e De Andrè" , 2015, . È vincitore del Premio Lauzi 2017.

Grillo posta un video sul suo bolg in preda all’influenza : “Buona Pasqua autoimmune” : “Guardate una banale influenza, un virus di terz’ordine come ha ridotto l’Elevato. Volevo farvi gli auguri. Ho provato di tutto, ho provato le medicine tradizionali, tachipirina, vitamina, aspirina, tutto ciò che finiva per una l’ho ingurgitato, poi cose tradizionali latte col miele, il cognac col miele, le calze di lana, adesso i fumenti, sto facendo di tutto, forse perché c’è qualcosa che non quadra più nel mio fisico, che ...

L'ultima balla di Grillo : "Noi ci rimettiamo" E invece guadagnano : Soprattutto se si considera che uno degli effetti collaterali della centralità politica di Grillo è stato il rinnovato interesse verso i suoi spettacoli. I biglietti dell'ultimo tour Insomnia, ...

Processo all'ex attivista M5S - Grillo al tribunale di Napoli Nord come testimone : Alla quarta convocazione questa mattina Beppe Grillo è arrivato al tribunale di Napoli Nord, Aversa, per essere ascoltato come teste nel Processo per diffamazione nei confronti dell?ex...

Governo - Grillo benedice l'alleanza con la Lega : «Salvini è un uomo di parola» : «Il Governo? Sarà il presidente della Repubblica che darà l'incarico». Quasi si sfila Beppe Grillo. Intercettato dai cronisti all'uscita dall'Hotel Forum di...

Travaglio - la pugnalata alle spalle di Di Maio : 'Cosa pensa davvero Beppe Grillo di lui' : E così il direttore del Fatto si concede una divagazione, il resoconto di una cena con Beppe Grillo a margine del suo spettacolo teatrale in cui, precisa, non c'è quasi spazio per la politica. Ma ...

Fico presidente della Camera - brindisi notturno con Grillo all'hotel Forum : Il primo ad arrivare all'hotel Forum intorno alle 23 per un brindisi con l'intero gruppo pentastellato è stato Alessandro di Battista con la sua...

M5s - Grillo alla festa per Fico : “Mi chiama gente in lacrime - il sistema è finito. Lega? Non mi occupo di post politica” : “In Parlamento è entrata l’emotività, l’emozione. Mi chiama gente in lacrime”. Consumato l’accordo tra M5s e centrodestra per le presidenze delle Camere, con l’elezione l’ultra-berlusconiana Casellati (chi è? leggi l’articolo) a Palazzo Madama e il pentastellato Fico (chi è? leggi l’articolo) a Montecitorio, a metterci un po’ di poesia ci pensa il padre del Movimento, Beppe Grillo. Che ...

Grillo : Il tango si balla in due : Grillo: Abbraccio da dietro pericoloso Roma – Beppe Grillo ha rilasaciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto utilizzando il noto social network Facebook. Il leader del... L'articolo Grillo: Il tango si balla in due proviene da Roma Daily News.

Il pizzino "tanguero" di Grillo : "Si balla in due...uno guida - l'altro segue" : "Roma, 23 Marzo 2018. Il tango si balla in due. È basato sull'improvvisazione, caratterizzato da eleganza e signoria. Se non lo si balla bene si risulta sgraziati e fuori luogo. Il passo base del tango è il passo verso di sé e la posizione di ballo è un abbraccio frontale, anche se alcune pratiche contemporanee prediligono l'abbraccio da dietro. Pericoloso". Questo il post pubblicato su Twitter da Beppe Grillo, nel ...