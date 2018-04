Grave schianto in A16 | auto si ribalta | padre e figlio feriti

Lecco - rientrava da una giornata al lago Schianto in moto per un 28enne : è Grave : Schianto in moto nel pomeriggio di sabato 28 aprile nel Lecchese: in gravi condizioni un giovane motociclista bergamasco.

Schianto durante la gita fuoriporta : muoiono marito - moglie e amico. Grave la sorella incinta di lei : È di tre morti , e un ferito Grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla provinciale 12 tra Cassibile e Floridia, nel Siracusano. L'auto con a bordo quattro persone si è ribaltata ...

Grave incidente sull'autostrada A14 - schianto tra moto e tir nelle Marche : Gravissimo incidente stradale questa mattina sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. Il sinistro intorno alle 11.30 tra Pedaso e Grottammare, in provincia di Fermo, in direzione sud. Dalle prime informazioni, ancora frammentarie...

Schianto sulla strada per Malpensa : muore un uomo - un altro è Grave : Un uomo, di circa 50 anni, è morto in un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla strada statale 336 per l'aeroporto di Malpensa. L'impatto, violentissimo, è avvenuto nella zona di Marcallo con ...

Schianto in autostrada - Grave una ventiseienne di San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena una ventiseienne sambenedettese che, ieri mattina, è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo l'...

Schianto all'alba : auto esce di strada e finisce contro un albero - Grave un ragazzo : Spaventoso incidente all'alba di domenica a Castenedolo: un'auto fuori controllo si è schiantata contro un albero che costeggia la strada. Tutto è accaduto intorno alle 6.30 lungo via Monte Grappa. ...

Roma - schianto all'alba sull'Aurelia - auto invade corsia opposta : due morti - un ferito Grave : schianto frontale all'alba tra due auto sulla via Aurelia, all'altezza di Palidoro, nel comune di Fiumicino al confine con Cerveteri. Ci sono due vittime: un uomo di 61 anni, residente a Passoscuoro, ...

Tragico schianto frontale sull'Aurelia : due morti e un ferito Grave : Gravissimo incidente stradale sulla via Aurelia nella notte tra martedì e mercoledì. Il bilancio è di due morti e un ferito grave. Incidente via Aurelia Fiumicino Erano da...