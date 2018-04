Grande Fratello | secchi di urina e acido contro Aida Nizar | ecco il manuale del bullismo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) Per qualche punto di share in più accettiamo davvero di tutto, ma ilproprio no. Al15 va in scena l’intollerabile aggressività del branco maschile e ad autori e produzione chiediamo di darci velocemente un taglio. A uomini che inneggiano di gettare addosso a una donna dell’, o addirittura dell’, così per scherzare sia mai, giusto per mostrare chi comanda, si deve indicare la porta d’uscita. Subito, immediatamente, senza attendere la diretta della sera di fronte ai cosiddetti milioni di italiani. E il comunicato della produzione, a poche ore dalla messa in onda della terza puntata parla chiaro: a tutti i concorrenti è stato ordinato di fare le valigie prima della messa in onda. La vittima è la signorina, che non sarà un mare di simpatia, ma che per un mascarpone rubato dal tavolo debba finire nel tritacarne delle peggiori amenità da branco ...