Grande Fratello | la furia di Barbara D’Urso contro i ragazzi | «Sono inca**ata! Ci siamo

: 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - trash_italiano : 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - GrandeFratello : La nostra Barbara legge il comunicato di Grande Fratello a seguito degli avvenimenti di cui abbiamo parlato in punt… - ElisaDospina : 'Io e il grande fratello ci siamo vergognati di mandare in onda certe cose' non sai noi Barbara quanto ci vergognia… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) GF15 -D’Urso furiosa con idel2018. Nel corso della terza puntata del reality (qui la diretta minuto per minuto) la conduttrice ha preso una ferma posizionegli insulti e gli atteggiamenti di bullismo messi in atto da alcuni concorrentiAida Nizar. La conduttrice ha fin da subito parlato di una “puntata difficile”, e rivolgendosi al pubblico a casa ha detto: “Io non ci sto e non ci sta tutta l’Italia, non ci sta tutto il pubblico italiano. Quando ho visto un branco accanirsiuna donna, e non cigiustificazioni,stata la prima a chiedere dei provvedimenti. ...state giornate molto impegnative per me, per il, e per quello che l’Italia ha recepito di ciò che è successo nella casa”. La D’Urso si è poi collegata con la casa e ha ...