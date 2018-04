Grande Fratello 2018 | terza puntata del 30 aprile in diretta | eliminata Patrizia

davidemaggio

(Di lunedì 30 aprile 2018) Barbara D'Urso -GFDopo la turbolenta settimana appena trascorsa, ilarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della serata.: laminuto per minuto delladi lunedì 3021.36: Con le immagini di quanto successo in settimana, inizia la. Barbara D’Urso ’sfila’ in studio, stretta in un elegante abito lungo. Saluta i due opinionisti, anticipa che Nina Moric ha definitivamente lasciato il fidanzato Luigi e si schiera subito apertamente a favore di Aida Nizar, condannando tutti gli altri per quanto fatto e detto nei suoi confronti nei giorni scorsi. “Io non ci sto”, ripete. 21.40: La conduttrice si collega con i ...