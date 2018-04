Grande Fratello 2018 | stasera | lunedì 30 aprile | la terza puntata

Grande Fratello - espulsioni in vista. Monito ai concorrenti : 'Fate le valigie' : Nuova comunicazione all'interno della casa del Grande Fratello. A tutti i concorrenti è stato ordinato di fare le valigie. La decisione della produzione potrebbe essere la risposta alla richiesta da ...

Valentina - fidanzata Veronica Satti/ Chi è? Questa sera il confronto al Grande Fratello 15? : Si chiama Valentina la fidanzata Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo la incontrerà Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello 15?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:01:00 GMT)

Grande Fratello 15 : espulsioni in arrivo nella casa più spiata d'Italia? : All'interno della casa del Grande Fratello la settimana appena passata è stata tutt'altro che facile, in quanto l'arrivo della spagnola Aida Nazar ha sconvolto tutti gli equilibri che si erano iniziati a creare all'interno della casa più spiata d'Italia. Tutto ciò ha portato ad alcuni comportamenti molto discutibili, in particolare il senegalese Baye Dame, Danilo, Luigi e un po' tutti i ragazzi della casa si sono schierati contro di lei. Il ...

Grande Fratello 2018 diretta streaming 30 aprile - terza puntata : social - televoto e live blogging : Gli avvenimenti della Casa saranno raccontati live grazie a: la diretta streaming dalla Casa che si arricchirà di una seconda regia. Gli utenti potranno scegliere e alternare i segnali video da due ...

Grande Fratello 2018 puntata 30 aprile : [live_placement]Grande Fratello 2018 puntata 30 aprile: anticipazioni prosegui la letturaGrande Fratello 2018 puntata 30 aprile pubblicato su Gossipblog.it 30 aprile 2018 16:34.

Espulsioni in vista - il Grande Fratello comunica : «Fate tutti le valigie» : Nuova comunicazione all'interno della casa del Grande Fratello. A tutti i concorrenti è stato ordinato di fare le valigie. La decisione della produzione potrebbe essere la risposta alla richiesta da ...

Grande Fratello 2018 puntata 30 aprile diretta : : [live_placement]Grande Fratello 2018 puntata 30 aprile: anticipazioni prosegui la letturaGrande Fratello 2018 puntata 30 aprile diretta: pubblicato su Gossipblog.it 30 aprile 2018 16:24.

Grande Fratello - Alberto critica Aida Nizar : “Ti fa male la verità” : Alberto Mezzetti contro Aida Nizar: è scontro al GF 15 Stasera andrà in onda la terza attesissima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, e ne succederanno davvero di tutti i colori. Difatti proprio ieri Barbara d’Urso a Domenica Live ha annunciato che la trasmissione inizierà immediatamente a parlare del caso Baye Dame e Aida Nizar. Come tutti sapranno ormai a menadito, i due hanno litigato furiosamente qualche giorno fa. ...

Espulsioni Grande Fratello 15/ Chi verrà squalificato? Simona Izzo : "Provvedimenti per chi infrange le regole" : Espulsioni Grande Fratello 2018, chi verrà squalificato dalla Casa? Si attendono sanzioni e pure qualche rivolta: tutti con Baye Dame e spunta un piano contro Aida Nizar...(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:09:00 GMT)

Alessia Prete altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : Cos'altro c'è da scoprire su Alessia Prete? altezza e peso sono certamente tra le informazioni che ancora non conoscete sul conto di questa concorrente del Grande Fratello 2018 del tutto sconosciuta: e sì, a differenza degli altri inquilini, lei non ha avuto esperienze televisive, liaison da riviste di gossip e nemmeno ospitate trash in diversi programmi. Una delle poche NIP di questa edizione, che potrebbe regalare ai telespettatori grandi ...

Grande Fratello - concorrenti fuori controllo - Baye : «Se Aida non viene espulsa vuol dire che è raccomandata» : Nella casa del Grande Fratello i concorrenti hanno una percezione diversa rispetto a quanto sta succedendo all'esterno. Se sul web e nelle trasmissioni tv, tra cui quelle condotte dalla stessa Barbara ...

Il Moige attacca il Grande Fratello : « Mettete fine a questo disastro » : A poche ora dalla diretta del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso , arriva un comunicato del Moige - il Movimento Italiano Genitori - che si scaglia contro la trasmissione. 'Il Grande Fratello -...

“Olio bollente in faccia a quella”. Grande Fratello choc. Stavolta è troppo : il reality ha preso una piega preoccupante. E (di nuovo) lui finisce sotto accusa : Al Grande Fratello sembra che tutta la situazione sia completamente fuori controllo. In attesa della diretta della terza puntata, sono già tanti i problemi per la produzione. Il polverone in settimana è stato altissimi a causa di diverse situazioni critiche. Sono tanti i provvedimenti annunciati da Barbara D’Urso, mentre continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar. Durante una conversazione in giardino, il ...

Aida Nizar altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : Leggendo le curiosità su peso e altezza di Aida Nizar potrete dire di sapere veramente tutto su questa concorrente del Grande Fratello 2018: sicuramente conoscete le esperienze televisive che ha avuto in Spagna, per niente - o quasi - le informazioni che la riguardano da vicinissimo. È tra i personaggi del reality show di Canale 5 più chiacchierati, e non senza ragione: è al centro dell'attenzione mediatica per il suo carattere esuberante e per ...