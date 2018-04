Grande Fratello 2018 Diretta | espulsioni e provvedimenti | Baye Dame eliminato per la

“Querela!”. Grande Fratello : Filippo Contri finisce nei guai. Il concorrente si lascia sfuggire una frase pesantissima su un’attrice e lei annuncia : “Piovono calunnie” : Sembra proprio non esserci pace per la produzione del Grande Fratello Nip. Dopo le numerose proteste del pubblico a causa degli atteggiamenti avuti dagli inquilini nei confronti di Aida Nizar, la concorrente spagnola spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso, adesso Carmelita ha un’altra gatta da pelare. L’edizone Nip, tornata in televisione dopo un’assenza di tre anni, non è iniziata nel migliore dei ...

BOOM! Grande Fratello : espulso Baye Dame : Baye Dame VS Aida Nizar Serata di sacrosanti provvedimenti disciplinari al Grande Fratello. Nella puntata in onda questa sera, dopo gli incresciosi fatti accaduti in settimana (qui, qui, qui e qui alcuni post riassuntivi) siamo in grado di anticiparvi che la produzione espellerà dal reality di Canale 5 il concorrente senegalese Baye Dame. Gli altri concorrenti, resisi responsabili di pesanti ‘atti di bullismo e oscenità’ -così li ha ...

Grande Fratello - Nina Moric dice addio a Luigi Favoloso : «Mi hai mancato di rispetto.Quattro anni pieni di sogni - svaniti in un attimo» : Nina Moric ha lasciato ufficialmente Luigi Favoloso. Il concorrente del Grande Fratello, però non è al corrente di questa decisione che forse gli verrà comunicata durante la...

Grande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 diretta : : [live_placement]Grande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018: anticipazioniprosegui la letturaGrande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 diretta: pubblicato su TVBlog.it 30 aprile 2018 21:14.

Asia Argento querela Filippo del Grande Fratello 2018/ "Una zo***la con la faccia da cane" : Asia Argento infastidita da una delle dichiarazioni dei ragazzi del Grande Fratello, Filippo, che seduto in giardino dice la sua sull'attrice senza usare mezzi termini.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Asia Argento definita "zo**ola" e lei denuncia : Ancora frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello 15. Secondo un utente di Twitter (sotto), questa mattina Filippo Contri avrebbe definito l'attrice Asia Argento una "zo**ola, con una faccia peggio di un cane": "Asia Argento è Asia Argento per il nome", ha riportato l'account @STEFANIALOVE69. La diretta interessata non è stata ad ascoltare e ha subito minacciato azioni legali."Calunnie ogni giorno, piovono querele ...

LUIGI FAVOLOSO/ A rischio squalifica - Nina Moric sul web : "Mi hai mancato di rispetto" (Grande Fratello 2018) : LUIGI FAVOLOSO, la storia d'amore con Nina Moric è davvero finita? Il ragazzo si è avvicinato a Patrizia Bonetti e la sua fidanzata ha deciso di lasciarlo. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:15:00 GMT)

VERONICA SATTI / La figlia di Bobby Solo vs Matteo Gentili : "Mi sono sentita umiliata" (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby Solo si schiera contro Aida Nizar, ma il pubblico almeno fino a questo momento le ha voltato le spalle non gradendo il suo personaggio. (Grande Fratello)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:57:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta e eliminati : Baye Dame fuori? Momenti duri anche per Luigi Favoloso (30 aprile) : Grande Fratello 2018, Diretta terza puntata: eliminati e il caso Aida Nizar, Baye Dame Dia e Luigi Mario Favoloso squalificati? In arrivo provvedimenti molto duri da parte di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:56:00 GMT)

“No - Barbara - questo è inaccettabile!”. Grande Fratello - la condanna dell’avvocato è come una spada di Damocle sulla testa della D’Urso : “Ecco cosa devi fare stasera!” : Parliamo spesso di bullismo, condividiamo bellissimi video su Facebook, ma poi siamo inesorabilmente attratti nel vedere una stupida rissa al Grande Fratello, magari dopo averne sentito parlare. Magari ne abbiamo pure parlato a tavolo, davanti a i nostri figli dando ragione a una o l’altra parte, senza renderci conto che si è trattato di un episodio di bullismo. Sì, proprio così, il bullismo non è soltanto tra i banchi di scuola o nelle ...

Nina Moric e Favoloso si sono lasciati prima del Grande Fratello? Lo scoop : Nina Moric e Luigi Favoloso si erano lasciati prima del Grande Fratello? Lo scoop esclusivo a Pomeriggio Cinque Nina Moric e Luigi Favoloso stavano insieme prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello? Stando a quanto emerso oggi a Pomeriggio Cinque i due si sarebbero lasciati molto prima dell’inizio dei giochi. Il paparazzo Alan […] L'articolo Nina Moric e Favoloso si sono lasciati prima del Grande Fratello? Lo ...

Grande Fratello 15 : espulsioni in arrivo nella casa più spiata d'Italia? Video : All'interno della casa del #Grande Fratello la settimana appena passata è stata tutt'altro che facile, in quanto l'arrivo della spagnola Aida Nazar ha sconvolto tutti gli equilibri che si erano iniziati a creare all'interno della casa più spiata d'Italia. [Video] Tutto ciò ha portato ad alcuni comportamenti molto discutibili, in particolare il senegalese Baye Dame, Danilo, Luigi e un po' tutti i ragazzi della casa si sono schierati contro di ...

Alberto Mezzetti picchiato da Luigi Favoloso?/ Video - confessione shock di Tarzan (Grande Fratello 15) : Luigi Favoloso ha aggredito fisicamente Alberto Mezzetti? Il Tarzan del Grande Fratello 15 lo ha confessato ad Aida Nizar che è rimasta senza parole(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:53:00 GMT)

STEFANIA PEZZOPANE E SIMONE COCCIA/ Grande Fratello : “Mi tradisce? Dite quel che vi pare...” (Pomeriggio 5) : STEFANIA PEZZOPANE e SIMONE COCCIA Colaiuta: “Tradimenti? Io mi fido di lui”. L'onorevole difende il concorrente del Grande Fratello. Se ne parla a Pomeriggio 5. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:48:00 GMT)