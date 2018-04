Governo | tensione alle stelle nel Pd Martina | ' Così rischiamo l' estinzione'

La mossa di Renzi : sì a Governo di minoranza - Pd verso l'astensione : La netta chiusura al M5S era attesa. Meno l'offerta di un nuovo patto per le riforme costituzionali che dovrebbe permettere al Paese di uscire dall'attuale situazione...

Governo : su ipotesi Pd tensione in gruppi M5S - assemblea giovedì (2) : (AdnKronos) – Insomma, Di Maio dovrà tener conto anche del dissenso interno, a maggior ragione considerando che i numeri su cui potrebbe contare la maggioranza, in caso di eventuale intesa col Pd, al Senato sarebbero risicatissimi: 161, con una manciata di voti in più in caso di convergenza dei senatori di Liberi e Uguali (+4). Eventuali addii, dunque, peserebbero molto più del passato, mettendo in discussione la sopravvivenza stessa di un ...

Governo : su ipotesi Pd tensione in gruppi M5S - assemblea giovedì : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Si terrà giovedì alle 19,30 l’assemblea congiunta dei gruppi M5S di Camera e Senato. Intanto tra i parlamentari si discute animatamente di quel che sta accadendo dopo la chiusura del ‘forno’ con la Lega e l’avvio del confronto con i dem, salutato con favore dalle frange più a sinistra del Movimento ma visto come fumo negli occhi dai più.La chat tace, anche perché -viene spiegato- quella ...

Silvio Berlusconi - il messaggio al Pd : 'Governo di centrodestra - con voti o astensione' : Questa è una clamorosa dimostrazione di immaturità politica, di arroganza e di sete di potere, hanno dimostrato in modo inconfutabile che non sarebbe ipotizzabile governare con loro'.

Governo - alta tensione nel centrodestra. Salvini contro Berlusconi : "Con insulti non si costruisce" : "Ho la netta sensazione che c'è qualcuno che vuole perdere tempo, che vuole un Governo tecnico alla Monti voluto da Bruxelles, che vuole spennare gli italiani .- spiega il leader del Carroccio - Per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo". E su un possibile Governo di centrodestra con l'appoggio del Pd replica a Berlusconi: la Lega non è disponibile.

Governo - restano veti e sale la tensione : 9.15 La presidente del Senato Casellati riferisce oggi al capo dello Stato Mattarella l'esito dei due giorni di consultazioni con il M5S e il centrodestra. Dopo l'incontro a Palazzo Giustiniani, la coalizione del centrodestra aveva manifestato ottimismo per voce del leader della Lega Salvini:"Via i veti, andiamo a governare". Poi, la frenata di Di Maio:non possiamo arrivare a trattare con Berlusconi, ma "non siamo ostili a un appoggio esterno ...

Governo : a Casellati mandato esplorativo. È alta tensione M5S-Lega. Di Maio : scelta in settimana : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo", ha detto ancora Salvini durante un incontro con la stampa a Catania. " Vogliamo un Governo che rispecchi il voto ...

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...

SALVINI E BERLUSCONI - TENSIONE NEL CENTRODESTRA/ Governo Lega M5S? Le telefonate diventano “roventi” : SALVINI, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:56:00 GMT)