Governo | Renzi | “Abbiamo perso Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla finestra

Governo - Renzi : “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porte ed entrare dalla finestra con un gioco di palazzo” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non si può ignorare l’esito delle elezioni del 4 marzo, il Pd ha perso, chi ha vinto deve assumersi la responsabilità e governare”. Lo ha detto Matteo Renzi, ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 parlando della possibilità di un accordo tra il Pd e il M5s L'articolo Governo, Renzi: “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porte ed entrare dalla ...

Renzi torna in campo. “Un Governo a tempo per riscrivere le regole” : No a «fare i badanti a un governo M5S», ma disponibilità a «scrivere le regole insieme» se i vincitori delle elezioni proporranno «una legge elettorale e riforme costituzionali». A quasi due mesi dalla débâcle elettorale, nonostante la promessa di uscire di scena per indossare i panni del «senatore semplice di Scandicci», Matteo Renzi torna in tv, ...

Renzi : 'Incontro in streaming con M5S ma No Governo : Sì a riforme condivise' Video : C'era grande attesa per quello che avrebbe detto #Matteo Renzi a Che tempo che fa su Raiuno, dove l'ormai ex segretario del #Pd ha fatto la sua prima uscita televisiva da due mesi a questa parte. Ecco le parti salienti di quello che ha detto. Renzi: 'Incontrare i 5 Stelle anche in streaming, ma No Governo Di Maio' Matteo Renzi ha esordito dicendo: Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Il 4 marzo non è stato uno scherzo, ...

Di Maio risponde a Renzi e complica la partita per un Governo col Pd : No a un governo con i 5 Stelle. No alla fiducia a Luigi Di Maio Premier. Sì alla proposta di mettersi al tavolo insieme e e riscrivere le regole. Ecco come Matteo Renzi risponde a Fabio Fazio, ospite di 'Che Tempo che Fa', ma indirettamente alla lettera-appello del capo politico del Movimento pubblicata dal Corriere delle Sera. E poco dopo il capo politico del M5s ha risposto via Facebook: "Il pd non ...

