Governo | Meloni | ora Mattarella dia mandato al centrodestra

Governo : Meloni - velo pietoso su Pd : ANSA, - TRIESTE, 27 APR - "Sul Pd calo un velo pietoso perché non avere la dignità dopo che quattro volte consecutive gli italiani sono andati a votare e hanno detto che non ti vogliono al Governo, di ...

Salvini - Governo M5s-Pd "telenovela stucchevole"/ "Non lascio Berlusconi" : l'attacco di Giorgia Meloni : Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Meloni : Governo M5S-Pd - Italia in piazza : 19.54 "Nel caso ci fosse un ipotetico governo M5s e Pd,faremo un'opposizione durissima. Inviteremo gli Italiani in piazza, perché sarebbe una decisione che va contro la loro volontà". Così Giorgia Meloni, leader FdI, a Pordenone. "Con l'esito delle elezioni di domenica in Fvg avremo un'ulteriore conferma di quello che gli Italiani vogliono, ma soprattutto di quello che non vogliono: il Pd", aggiunge Meloni parlando riferendosi alla vittoria ...

Eutanasia : Donzelli (Fdi) - grati a Governo per Alfie - grande sensibilità Meloni : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Giorgia Meloni ha dimostrato ancora una volta grande sensibilità, siamo grati al governo di aver accolto il suo appello e aver così deciso di concedere la cittadinanza italiana ad Alfie Evans. Un gesto che consentirà al piccolo e ai suoi genitori di coltivare ancora un lume di speranza”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.“Una nazione che concede ...

Molise - Giorgia Meloni : 'Gli italiani vogliono un Governo di centrodestra - Sergio Mattarella lo rispetti' : Altro che artifizio elettorale , caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne', afferma la capogruppo alla ...

Molise - vince Toma e il centrodestra bussa al Colle. Forza Italia e Meloni 'Segnale che il Governo spetta a noi' : CAMPOBASSO - La prima regione 'stellata' non c'è. Davide non ce l'ha fatta contro Golia, una sola lista non riesce a travolgerne 9 dello schieramento avversario. Così il M5s non replica fino in fondo ...

Governo - Pd a Berlusconi 'Noi con Meloni e Salvini Sta sognando' : 'Hanno raccontato agli italiani che avrebbero fatto tutto facile, tutto subito, tutto nuovo - ha scritto - e invece siamo alla paralisi e alle logiche della vecchia politica. Abbiamo visto 45 giorni ...

Governo - Berlusconi : “Governo con Pd e gruppo misto. Sui dem la vedo diversamente da Salvini e Meloni” : “Io penso a un Governo di centrodestra che guardi al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Pd: su questo punto la penso molto diversamente da Giorgia Meloni e Matteo Salvini“. Lo afferma Silvio Berlusconi (nella diretta di L’aria che tira – La7) appena arrivato in Molise. Poi picchia duro sul Movimento 5 stelle: “Sono incapaci di fare qualcosa di buono per l’Italia”. L'articolo Governo, Berlusconi: ...

Governo - Berlusconi : sono contrario al no Salvini-Meloni al Pd : Campobasso, 20 apr. , askanews, sono contrario ha detto Berlusconi al no deciso che dice la Lega e dice Fratelli d'Italia alla possibilità di aprire un discorso sul programma al Partito democratico ...

**Governo : Meloni - spero passi avanti oggi - aspettiamo Di Maio** : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Speriamo che oggi si riesca a fare qualche passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati molti veti contrapposti, atteggiamenti anche un po’ infantili”. Lo dice Giorgia Meloni in diretta Fb in auto verso il Molise per delle iniziative elettorale. Alle consultazioni di oggi “siamo andati nella speranza che si sia un po’ in dirittura di arrivo”. Ora, “vediamo cosa ci ...

Governo : Meloni - perso tempo? Oggi meno che altre volte : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Noi ce la stiamo mettendo tutta”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, sulla formazione di un Governo. Una perdita di tempo le consultazioni della presidente Elisabetta Casellati? Viene chiesto a Meloni fuori palazzo Giustiniani vista la difficoltà della trattativa in corso: “No, non è stata perdita di tempo, Oggi meno che in altre occasioni”. L'articolo Governo: Meloni, perso tempo? ...

Governo : Meloni - M5S-Pd? non rispettoso volontà popolare : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Un Governo M5S-Pd “sarebbe un Governo che non tiene conto della volontà popolare. Un Governo dei secondi con i terzi e magari con chi è arrivato sesto, cioè quelli di Liberi e Uguali, per scalzare chi è arrivato primo non sarebbe rispettoso della volontà degli elettori”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, lasciando palazzo Giustiniani dopo le consultazioni della presidente Elisabetta ...

