Governo | Mattarella allunga i tempi Il Colle non vuole il voto a giugno

Governo - ora si attende la mossa di Mattarella per uscire dallo stallo - : Il capo dello Stato aspetterà ancora qualche giorno e poi potrebbe convocare un nuovo giro di consultazioni. Difficile l'ipotesi del voto a luglio. Più probabile un esecutivo "di tregua" per la ...

Di Maio vuole il voto, ma imbroglia i suoi. E' pronto invece un governo di traghettamento, per preparare il Pd (senza Renzi) al patto con M5s. E per votare nel 2019.

Governo - Mattarella deciderà venerdì. E avverte i partiti sui rischi delle elezioni in autunno : Per il Quirinale nessuno spazio per governi di minoranza. Insomma, «siamo da capo a dodici», dicono sul Colle. Non si muove nulla e i tentativi che vengono annunciati, regolarmente abortiscono

Per Mattarella non si torna al voto prima dell'autunno : prima si prova con un Governo istituzionale... : Urne a giugno? Nemmeno per idea. Al Quirinale Sergio Mattarella assiste preoccupato agli scontri delle ultime ore tra Pd e M5s, gli interessati all'ultimo giro esplorativo di questa settimana per formare un governo. Ma il presidente della Repubblica non sconvolge i suoi piani: non ancora. E dunque: per il capo dello Stato un ritorno alle elezioni prima dell'estate è fuori discussione. prima proverà a mettere in piedi un governo ...

Governo - Meloni : ora Mattarella dia mandato al centrodestra : Roma, 30 apr. , askanews, 'Il centrodestra stravince in Friuli Venezia Giulia, Fratelli d'Italia vicina al 6 per cento. E' un grande riconoscimento per chi da sempre difende gli interessi degli ...

"Non resta che votare a giugno" Governo - Di Maio chiude i forni A Salvini : "Andiamo da Mattarella" : "Qui stanno cercando in tutti i modi fermare per un Governo di cambiamento per i loro sporchi interessi. A questo punto non c'è altra soluzione: bisogna tornare al voto" al più presto, "a giugno". In ogni caso deciderà il presidente della Repubblica". A dirlo il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un video trasmesso in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it

Il piano di Mattarella : un Governo di responsabilità per evitare l'aumento dell'Iva : Dai verbali delle consultazioni al Quirinale - scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera - emerge un solo tema che unisce le forze politiche senza distinzioni: quello della 'responsabilità ...

Governo - spunta l'ipotesi Lattanzi : ecco la carta di Mattarella per superare l'impasse : Due giorni prima della direzione del Pd che dovrebbe decidere se e come accettare il tavolo di trattativa con il M5S, Donald Trump deciderà se e come togliere l'esenzione all'Europa dei dazi commerciali Usa.Una partita destinata ad incidere non poco sulla crescita e che ha spinto nel giro di una settimana prima Emmanuel Macron e poi Angela Merkel a varcare i cancelli della Casa Bianca per incontrare il presidente Usa. I dazi americani rischiano ...

Governo - l'attesa di Mattarella e i due forni - quasi - chiusi di Di Maio : Tutto fermo. Dopo l'esplorazione chiusa ieri 'positivamente' dal presidente della Camera, Roberto Fico, il Quirinale attende che 5Stelle e Pd ascoltino le loro basi, cerchino di arrivare a un punto di ...

Sergio Mattarella - le strade senza accordo tra M5s e Pd : resta il Governo di Gentiloni o 'l'ipotesi sciaguratissima' : Una fiducia 'di facciata', quella di Sergio Mattarella . Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, che gli umori del Colle li sa cogliere da anni e anni, è convinto che il presidente stia ...

Governo - avviato il dialogo Pd-M5s. Mattarella aspetta fino al 3 maggio. Gelo di Renzi : 'il mio mandato si chiude con esito positivo' ha detto ieri il presidente della Camera Fico, dopo aver riferito al quirinale sugli esiti della sua esplorazione. Mattarella adesso attendera' la ...

Lega - il brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che ora che si parla del Governo Pd-M5s...' : Dalla Lega un brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che quando bisognava consultarsi sul governo M5S-Lega - riflettono gli uomini di Matteo Salvini , secondo un retroscena del Messaggero - ...

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Non cambia la linea del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla conduzione del processo per arrivare alla formazione di un nuovo Governo. Sono partiti e schieramenti che nel confronto al loro interno e tra di essi debbono fornire al Capo dello Stato gli elementi per valutare se, in che modo e con quale maggioranza possa nascere un nuovo esecutivo. Dopo l’esito dell’esplorazione del ...

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Una nuova pausa, quindi, stavolta più lunga rispetto a quella che seguì dopo la fine dell’incarico alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per capire se effettivamente possa nascere un Governo fondato su una maggioranza Pd-M5S. Ma d’altra parte la complessità della situazione, sin dall’indomani delle elezioni del 4 marzo lasciava immaginare una crisi dai tempi lunghi. Bisognerà ...