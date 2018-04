Governo | il centrodestra ora fa la voce grossa

Berlusconi : centrodestra unito si conferma vincente - ora Governo :

Governo - Meloni : ora Mattarella dia mandato al centrodestra : Roma, 30 apr. , askanews, 'Il centrodestra stravince in Friuli Venezia Giulia, Fratelli d'Italia vicina al 6 per cento. E' un grande riconoscimento per chi da sempre difende gli interessi degli ...

Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “Mi auguro che risultato sia utile a livello nazionale - centrodestra deve essere forza di Governo” : “Spero che questo risultato sia tenuto in considerazione anche a livello nazionale“. Lo ha detto il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, parlando in conferenza stampa nella sede del consiglio regionale. “L’esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo è stata rafforzata da questa tornata elettorale. La volontà dei cittadini non può essere messa da parte, un centrodestra al 57% non può che essere ...

Renzi a Che tempo che fa ha aperto a un Governo tra Pd - M5s e Centrodestra : Scommettiamo? La maggior parte dei giornali di domani bucherà la notizia centrale dell’intervista di Matteo Renzi alla trasmissione di Rai 1 Che tempo che fa, per altro ribadita da lui stesso in finale di intervista. Anziché titolare sull’inaspettata apertura di di Renzi verso sia il M5S che il Centrodestra per un governo istituzionale, titoleranno sulla chiusura verso un governo politico M5S-PD. Eppure, un governo politico di unità ...

Il centrodestra : "No al Governo dei clandestini" : Il centrodestra torna all'attacco sulla questione migranti. Al centro della polemica i troppi soldi spesi per l'accoglienza. 'Se non facciamo niente per l'Africa ha spiegato Silvio Berlusconi - ci ...

Tajani : 'Governo di centrodestra di minoranza sostenuto da parlamentari di buona volontà' : Per rilanciare l'economia 'non serve il reddito di cittadinanza, bisogna aiutare le imprese, gli artigiani, ridurre la pressione fiscale, magari utilizzando i fondi europei, agevolare chi assume'. ...

Berlusconi : ora Governo di minoranza del centrodestra : Roma, 29 apr. , askanews, Un accordo Pd-M5s sarebbe 'un grande problema per il Paese e la fine del Pd', l'unica soluzione possibile è un 'governo di minoranza del centrodestra' aperto al sostegno o ...

