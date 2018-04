Google Chrome Lentissimo | Disattiva Tutte Le Estensioni In Un Click

Google Chrome in esecuzione su un Lumia? Si - è possibile [Foto] : Avreste mai immaginato di vedere Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo, su uno smartphone Lumia? Uno sviluppatore ci è appena riuscito. Gustave, per chi non lo conoscesse, è un famoso leaker e developer molto esperto di Windows 10 e Windows 10 Mobile; conosce qualsiasi hack possibile ed è diventato abbastanza famoso tra la community di Windows Phone grazie al tool Interop-Unlock che consente di sbloccare gli smartphone della casa di ...

Google Chrome : il Material Design 2 pronto a sbarcare su Windows : Il Material Design 2, che verrà annunciato probabilmente durante il prossimo Google I/O 2018, rappresenterà uno dei più grandi cambiamenti in occasione del lancio di Android P. Sembrerebbe che le nuove linee guide di Design arriveranno presto anche sui nostri PC Windows oltre che sui dispositivi dotati del sistema operativo by Google. Nell’ultima versione di Chrome Canary, che per chi non lo sapesse è una variante del noto browser ...

Google Chrome stabile arriva nel launcher di Daydream VR : Per la gioia dei possessori di Google Daydream VR, è stata introdotta la possibilità di aggiungere Google Chrome in versione stabile al launcher del visore. La nuova feature richiede la versione 66 di Chrome e può essere attivata grazie ad un nuovo flag, tuttavia al momento non funziona a dovere. L'articolo Google Chrome stabile arriva nel launcher di Daydream VR proviene da TuttoAndroid.

In Google Chrome Canary per Windows appaiono elementi di Material Design 2 : Alcuni elementi del Material Design 2 sono ora disponibile nell'ultima versione di Chrome Canary per Windows. Scopriamo insieme come cambia l'interfaccia L'articolo In Google Chrome Canary per Windows appaiono elementi di Material Design 2 proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome migliora il sistema per copiare l’URL dalla barra degli indirizzi : Google Chrome offre agli utenti vari modi per copiare l'URL di una pagina che si sta visitando e i suoi sviluppatori hanno migliorato quello principale L'articolo Google Chrome migliora il sistema per copiare l’URL dalla barra degli indirizzi proviene da TuttoAndroid.

La sicurezza di Windows Defender sbarca anche su Google Chrome : Se da un lato Microsoft continua a”prendere in giro” Google Chrome con diversi video comparativi sulle prestazioni e sulla durata della batteria, dall’altro è costretta a supportarlo essendo il browser più diffuso al mondo. Recentemente il Colosso di Redmond ha pubblicato sul Chrome Web Store una nuova estensione denominata “Windows Defender Browser Protection” e, come dice il nome stesso, porta la sicurezza del ...

Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni : mentre Google Traduttore impara nuove lingue indiane e app Google prepara le collezioni, Google Chrome per Android cambia le politiche per la riproduzione automatica dei contenuti e introduce altre novità. L'articolo Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome per android c’è un gradito ritorno? Il tasto home : Secondo recenti rumors Google ha intenzione di ripristinare il tasto home vicino alla barra degli indirizzi nella versione di Chrome dedicata al sistema operativo mobile android.Il forum degli sviluppatori XDA Developers ha diffuso la notizia che con buona probabilità, ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, Google ripristinerà il tasto home nella versione finale di Chrome per android.Chrome per android dovrebbe presto re-integrare ...

In Google Chrome per Android ritorna il tasto home : Google Chrome per Android è tornata ad avere il tasto home nella barra degli indirizzi. Scopriamo insieme come attivare questa utile funzionalità L'articolo In Google Chrome per Android ritorna il tasto home proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Canary - la gestione delle schede aperte ammicca ai tablet : Pare che la piccola riorganizzazione di Chrome Canary favorisca la fruibilità sui tablet. Chissà se Google deciderà di portarla all'interno del canale stabile L'articolo Google Chrome Canary, la gestione delle schede aperte ammicca ai tablet proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome sta testando suggerimenti di ricerca basati sulla cronologia dell’utente : Google è ovviamente a conoscenza di quello che gli utenti cercano tramite Chrome ed ora ha deciso di mettere a frutto le informazioni di cui dispone per migliorare l'esperienza di ricerca dei propri utenti: Big G sta testando una feature per proporre suggerimenti di ricerca a tema (query) basati sulla cronologia dell'utente. L'articolo Google Chrome sta testando suggerimenti di ricerca basati sulla cronologia dell’utente proviene da ...

Google Chrome si prepara a cambiare interfaccia per il suo compleanno : Il team di Google Chrome si starebbe preparando ad introdurre un'importante modifica all'interfaccia utente di questo popolare browser. Ecco cosa cambierà L'articolo Google Chrome si prepara a cambiare interfaccia per il suo compleanno proviene da TuttoAndroid.

Google testa su Chrome la cronologia tramite pressione prolungata del tasto indietro : Google sta testando un nuovo metodo rapido per accedere alle ultime pagine visitate: Google Chrome potrebbe presto iniziare a permettere di visualizzare la cronologia attraverso la pressione prolungata del tasto indietro. L'articolo Google testa su Chrome la cronologia tramite pressione prolungata del tasto indietro proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando il drag and drop per i link su Google Chrome per Android : Chrome sta testando una gesture che permette il drag and drop dei link nella versione Android di Google Chrome, in maniera simile a quanto accade attualmente nella versione desktop del browser. L'articolo Google sta testando il drag and drop per i link su Google Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.