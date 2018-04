God of War | Metroid tra le fonti di ispirazione del titolo di Sony Santa Monica

God of War ancora in testa nella classifica UK : God of War sta risultando un gioco veramente apprezzato a giudicare dalle ultime classifiche italiane e del Regno Unito. Per quanto riguarda la situazione in UK, già vi avevamo riportato la scorsa settimana come il lancio del titolo sia stato il migliore di sempre per la serie, ora, grazie alla segnalazione di Games Industry, scopriamo che la nuova avventura di Kratos mantiene la prima posizione.Prima di passare alla Top 10 nel dettaglio, ci ...

Il timore per le recensioni - un Cory Barlog come Steven Spielberg e tanti retroscena di God of War : Paragona la sensazione a quella di essere nudi di fronte all'intero mondo. Ecco spiegata la reazione molto emotiva di fronte alla recensioni incredibilmente positive . L'attore che interpreta Kratos, ...

God of War guida la classifica software italiana e diventa il terzo titolo più venduto del 2018 : God of War è stato lanciato lo scorso 20 aprile per PS4 e il suo arrivo si è fatto sentire: l'apprezzatissimo gioco di Sony Santa Monica, del quale vi offriamo la nostra guida, si è piazzato subito al primo posto della classifica italiana relativa alla week 16 del 2018 e, in poco tempo, è diventato il terzo titolo più venduto dell'anno.Alle spalle della nuova avventura di Kratos troviamo l'ottimo Far Cry 5 di Ubisoft e l'inossidabile FIFA 18 che ...

Il timore per le recensioni - un Cory Barlog come Steven Spielberg e tanti retroscena di God of War : Sin dall'annuncio God of War (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) si era presentato come un progetto estremamente ambizioso che puntava a rinnovare un franchise che nonostante la sempre buonissima qualità non aveva convinto tutti i palati con God of War: Ascension. come sappiamo il gioco ha ricevuto un'accoglienza incredibile da critica e anche dai fan e in attesa dei dati di vendita ufficiali l'opera di Santa Monica Studios per il ...

Guida God of War - dove trovare le 12 mappe del tesoro : State giocando a God of War e vi siete accorti che ci sono tantissimi collezionabili e segreti da scovare. Tra questi ci sono le 12 mappe del tesoro che se trovate tutte potranno garantire ricche ricompense. In questa Guida vi daremo dei consigli su dove trovarle, sono tutte nelle lande di Midgard, attorno al Lago dei Nove. Raccomandiamo sempre di fare attenzione agli spoiler, chiaramente possibili leggendo questa Guida e guardando il video ...

Attori e sviluppatori di God of War parlano dei retroscena sul gioco : Durante un panel al Tribeca Film Festival di New York, il director di God of War Cory Barlog, accompagnato dagli Attori del cast principale del gioco, ha parlato dei retroscena relativi alla produzione dell'esclusiva PS4. E non solo lui, ma anche gli Attori che hanno prestato il proprio volto ai protagonisti dell'avventura di Kratos si sono espressi in merito. Barlog ha innanzitutto confermato che avrebbe dovuto dirigere un gioco Tomb Raider ...

God of War è il secondo titolo Sony più venduto in Spagna al lancio : Il franchise di God of War ha sempre trovato terreno fertile in America, discorso inverso nel resto del mondo, specialmente in Europa e Giappone. Come riporta Gamingbolt sembra che con l'uscita del nuovo capitolo le cose siano cambiate, dopo l'ottimo lancio nel Regno unito Kratos segna infatti un'altra vittoria sul territorio spagnolo e si conferma come la seconda esclusiva Sony più venduta ad una settimana dal lancio, seconda soltanto ad ...

God of War : disponibile la quinta patch - la 1.16 : Sembra proprio che i bravi ragazzi di Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studios siano proprio decisi a rendere perfetto il loro God of War, lo studio ha infatti pubblicato un altro aggiornamento.La nuova patch 1.16, è come al solito molto povera sulle note di aggiornamento. Possiamo leggere quello che abbiamo letto fin dalla 1.11, ovvero "varie correzioni di bug e miglioramenti".Come segnala Dualshockers, questa è la quinta patch dal ...

God of War : Recensione PS4 Pro Video : Finalmente God of War [Video] è qui, anche se veramente è arrivato molti giorni prima per via della rottura del day one. Pratica ormai molto diffusa per i titoloni più attesi. Come tutti sanno sono passati due anni dall'annuncio del violento franchise il cui protagonista Kratos in questo ultimo titolo sembra più saggio, oltre che un po' invecchiato. In questo nuovo gioco il gameplay è stato stravolto, ora siamo davanti ad un Action RPG con ...

God of War : Sony Santa Monica ci mostra uno "sbarbato" Kratos : Non ci sarà bisogno di dirlo, ma Kratos è il principale protagonista di God of War, l'apprezzato nuovo capitolo della serie del quale vi abbiamo proposto la nostra guida. L'apparizione del nostro eroe è completamente rinnovata in God of War per PS4. Kratos si presenta con un look più maturo e una barba che copre completamente il viso. Ma come sarebbe il Fantasma di Sparta senza la sua barba? Possiamo scoprirlo grazie a Sony Santa Monica Studio, ...

God of War : Recensione PS4 Pro : Finalmente God of War è qui, anche se veramente è arrivato molti giorni prima per via della rottura del day one. Pratica ormai molto diffusa per i titoloni più attesi. Come tutti sanno sono passati due anni dall'annuncio del violento franchise il cui protagonista Kratos in questo ultimo titolo sembra più saggio, oltre che un po' invecchiato. In questo nuovo gioco il gameplay è stato stravolto, ora siamo davanti ad un Action RPG con visuale in ...

God of War si aggiorna alla versione 1.15 - la patch introduce alcuni fix minori : Santa Monica Studio ha reso disponibile oggi il nuovo update 1.15 per God of War, che stando alle poche linee di testo che compongono il patch note ufficiale dovrebbe intervenire sull'interfaccia utente e migliorare la stabilità del gioco. A riportarlo è VG24/7.Come successo in precedenza con gli altri aggiornamenti di cui è stato protagonista God of War, Santa Monica non ha rivelato i dettagli della patch e non sappiamo quali specifici elementi ...

Cory Barlog ribadisce : nessun DLC per God of War : Futuri DLC per l'apprezzato God of War potevamo anche aspettarceli, vista la natura e le dimensioni di questo gioco AAA. Tuttavia, come già affermato in passato, gli sviluppatori non hanno alcun piano in merito. Nello specifico, il director Cory Barlog ha voluto confermare nuovamente che è stato aggiunto tutto il possibile all'ultima avventura di Kratos senza "trattenere parti" da pubblicare in seguito. Come segnalato da Segmentnext, Barlog ha ...

Alle 21 giochiamo in diretta a God of War nella rubrica Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. E quale miglior gioco per rappresentare questa seconda categoria di God of War?Dopo aver spulciato la nostra guida dedicata all'esclusiva PS4 realizzata dai Santa Monica Studios, non perdetevi l'occasione di dare un'occhiata da vicino Alle ...