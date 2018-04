Gli svizzeri pagano davvero così poche imposte?

Internamento a vita : svizzeri lo voGliono automatico su gravi reati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

AVS - si apre spiraGlio per pensionati svizzeri in Nuova Zelanda : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

"Tutti Gli svizzeri in Israele dovrebbero registrarsi presso l'ambasciata" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gli atleti olimpici svizzeri oggi a Palazzo federale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Alcoa - le novità dopo l'arrivo deGli svizzeri di Sider Alloys : Per la prima volta in assoluto in Italia l'associazione dei lavoratori dell'azienda potrebbe ottenere il 5% della nuova società

Gli svizzeri sono bravi a flirtare? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ynap : da Ue ultimo ok a Opa Richemont - aGli svizzeri 100% azioni : Roma, 23 mar. , askanews, Via libera della commissione europea all'Opa di Richemont per acquisire il 100% delle azioni di Yoox Net-a-Porter , Ynap, . Lo comunica il gruppo svizzero, sottolineando che ...

Pd - Damiano : “Referendum tra Gli iscritti per decidere cosa fare? Non serve - non siamo mica diventati svizzeri” : “Referendum tra gli iscritti? Non siamo mica diventati svizzeri, che a ogni passo dobbiamo fare un referendum. Ci sono organi e persone deputati a prendere decisioni”. Lo ha detto Cesare Damiano, esponente della minoranza dem, arrivando al Nazareno prima dell’inizio dell’assemblea di Sinistra Dem, l’area di minoranza Pd guidata da Gianni Cuperlo. Presenti anche il reggente del partito Maurizio Martina, il ministro ...

Prestazioni complementari : accesso ridotto per Gli svizzeri all'estero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

Probabili formazioni / Arsenal Milan : quote e ultime novità live. Il duello tra Gli svizzeri (Europa League) : Probabili formazioni Arsenal Milan: quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo all'Emirates. Gattuso di fronte al dubbio di modulo: sarà 4-3-3 o attacco a due punte?.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:47:00 GMT)

Gli svizzeri all'estero hanno respinto massicciamente "No Billag" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

Gli svizzeri amano il canone tv - respinto il referendum per abolirlo : Netta sconfitta in Svizzera del referendum per la soppressione del canone radiotelevisivo. Al termine di una lunga ed accesa campagna, il 71,6% dei votanti ha bocciato il testo promosso dalle sezioni giovanili di due partiti di destra (Unione democratica di centro e Partito liberale radicale) che volevano l'abolizione della tassa in nome del libero mercato. Se l'iniziativa fosse stata accettata, la Svizzera sarebbe stato il primo Paese in Europa ...

Gli svizzeri bocciano abolizione del canone tv. Emittente pubblica è salva : Netta sconfitta in Svizzera del referendum per la soppressione del canone radiotelevisivo. Al termine di una lunga ed accesa campagna, il 71,6% dei votanti ha bocciato il testo promosso dalle sezioni giovanili di due partiti di destra (Unione democratica di centro e Partito liberale radicale) che volevano l'abolizione della tassa in nome del libero mercato. Se l'iniziativa fosse stata accettata, la Svizzera sarebbe stato il primo Paese in ...

Gli svizzeri votano contro l'abolizione del canone : la Tv di Stato è salva : Gli svizzeri preferiscono pagare il canone e continuare ad avere la televisione di Stato. Gli elvetici hanno respinto in un referendum la proposta di cancellare il canone per i servizi pubblici ...