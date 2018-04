Giunta comunale approva richiesta contributo Regione per San Vitaliano

Giunta comunale - iniziative per l'estate 2018 tra le ultime delibere : La Giunta ha di seguito esaminato e approvato le seguenti delibere: Realizzazione di iniziative e spettacoli per l'estate 2018 La Giunta ha deciso di avviare una indagine conoscitiva per l'...

Giunta comunale - Biondi "E' organismo di fiducia del Sindaco; per ora nessun rimpasto" : L'Aquila - “La Giunta Comunale è organismo fiduciario del sindaco, quindi la permanenza o meno degli assessori in carica dipende dal livello di gradimento del lavoro svolto. nessuno può permettersi, da dentro o da fuori l’amministrazione, di mandare messaggi subliminali per ‘guidare’ certe scelte che sono nelle prerogative di chi è stato chiamato dagli aquilani a governare la città, pertanto non ho alcuna intenzione di ...

Giunta comunale - Le principali delibere approvate nella seduta del 27 marzo 2018 : ...contribuisce a trasformare le scarpe da ginnastica usate in gomma per pavimentare il parco giochi del Comune terremotato di Amandola Punta a trasformare i rifiuti in risorse il progetto di economia ...

Giunta comunale - Le principali delibere approvate nella seduta del 6 marzo 2018 : Interventi strutturali alla scuola Leopardi, collaborazione tra Comune ed Ente Palio, sostegno a progetti e iniziative sociali, culturali e sportive 06-03-2018 / Giorno per giorno Queste le principali ...

Avezzano il sindaco scioglie Giunta comunale : L'Aquila - Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, comunica che questa mattina ha revocato la Giunta comunale, composta da Emilio Cipollone (vice sindaco), Crescenzo Presutti, Felicia Mazzocchi, Fabrizio Ridolfi, Kathia Alfonsi, Guido Gatti e Angela Salvatore. La scelta segue all'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto una nuova composizione del Consiglio comunale e che ha chiaramente modificato ...