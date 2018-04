Giornata di sangue in Afghanistan | a Kabul 25 morti | 8 erano giornalisti

huffingtonpost

(Di lunedì 30 aprile 2018) Venticinquee 49 feriti: è questo il bilancio del duplice attentato realizzato nel centro di. Tra le vittime ci sono almeno otto, fotografi e cameramen. Lo riferisce il Comitato per la sicurezza deiafghani (Ajsc).Nel suo comunicato l'Ajsc precisa che altri sei operatori dei media sono rimasti feriti. Media internazionali sottolineano che la seconda esplosione mirava in particolare ad uccidere i cronisti accorsi per coprire la prima. Nella seconda esplosione sonoanche molti soccorritori.Un altro grave attentato è stato compiuto nella provincia meridionale afghana di Kandahar quando un kamikaze si è fatto esplodere al passaggio di un convoglio della Nato. A perdere la vita almeno 11 bambini di una madrassa (scuola coranica).Qasim Afghan, portavoce della polizia locale, ha indicato che l'esplosione ha causato il ferimento di ...