GIANNI NANNINI | CONCERTONE PRIMO MAGGIO La rocker sarà in sedia a rotelle sul

GIANNA NANNINI CADE DAL PALCO IN CONCERTO A GENOVA/ Video - "GIANNIna wonder woman" : il tour non si ferma : GIANNA NANNINI CADE dal PALCO durante il CONCERTO di GENOVA ma non interrompe il suo tour: la rocker ieri si è esibita sul trono a Montichiari e poi ha ringraziato i fan.