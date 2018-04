Giallo a Schio | anziani coniugi trovati morti in casa

Roma-Fiorentina 0-2 - Giallorossi a caduta libera : Champions a rischio. L’Atalanta inguaia la SPAL : s’infiamma la lotta salvezza : Roma-Fiorentina 0-2- Crolla la Roma. Un tracollo totale dopo la disfatta del Camp Nou contro il Barcellona. giallorossi abulici e irriconoscibili, merito di una Fiorentina formato Europa, protagonista di 6 vittorie consecutive. Suona l’allarme per Di Francesco. Terzo posto a rischio. Inter e Lazio potrebbero approfittare del passo falso capitolino e inguaiare la posizione dei […] L'articolo Roma-Fiorentina 0-2, giallorossi a caduta ...

Allerta meteo Lombardia : codice Giallo per rischio neve sui rilievi : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo), la numero 34, per rischio neve dalle 18 di oggi, sabato 17 marzo, alle 18 di domani, sabato 18 marzo, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità codice Giallo per rischio neve e vento forte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve dalle 12 di domani, giovedì 15 marzo alle 6 di venerdì 16 marzo, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Medi a-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 ...

Roma qualificata ai quarti/ Champions League : Giallorossi avanti - rischio 'derby' con la Juventus! : Roma qualificata ai quarti di Champions League: il gol di Edin Dzeko spinge i giallorossi tra le otto regine della coppa internazionale, eliminato un pur volenteroso Shakhtar Donetsk(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:53:00 GMT)

Maltempo - codice Giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico : Provincia - Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di ...

Toscana : Avviso Giallo per Rischio Ghiaccio - Neve e Vento 26/27 Febbraio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un Avviso di criticità per: Rischio Vento Vento: fino alla sera di oggi, lunedì, forti raffiche di Grecale su tutta la regione. Per domani generale attenuazione del Vento. Rischio Neve Neve: fino alla mattina di domani, martedì, possibilità di nevicate, generalmente deboli, sulle zone appenniniche orientali (R2, R1, M, A1 […]