Gf15 | appello del Moige | Mettete fine a questo disastro

(Di lunedì 30 aprile 2018) Questa sera andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello, ma durante la settimana il reality è stato nell'occhio del ciclone per i numerosi episodi di violenza e bullismo, specialmente nei confronti di Aida Nizar. Ci saranno squalifiche? Nel fratempo il- Movimento Italiano Genitori, non è riuscito a rimanere in silenzio e dopo le numerose segnalazioni ha deciso di emanare un comunicato, per tranquillizzare i genitori che hanno a cuore ciò che i figli guardano in tv.prosegui la letturadel: "" pubblicato su TVBlog.it 30 aprile 2018 17:31.