Gf : scherzo con acido e urina contro Aida - tutti fuori? : Arriva proprio oggi, 30 aprile 2018, la notizia di un pessimo scherzo organizzato da alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello contro Aida Nizar: avevano progettato di lanciare contro di lei secchi con urina, acido, olio bollente. Il GF ordina a tutti di fare le valigie. Intanto molto utenti sul web scrivono di essere stufi di vedere scene simili caratterizzate solo da violenza, soprattutto psicologica, contro una donna. urina, acido, ...

Emma Marrone a Le Iene in difesa delle donne - lo scontro con un presunto criminale ma è uno scherzo (video) : Emma Marrone a Le Iene dimostra di essere ancora dalla parte delle donne. Incastrata dalla sua manager, l'artista si mette in marcia per un appuntamento di lavoro, ma il viaggio vIene immediatamente interrotto dall'azione di un uomo, che si preparava a sfondare il vetro di una macchina parcheggiata non troppo lontana. L'artista scende dall'auto per fermarlo, ma l'uomo si dilegua senza lasciare traccia di sé. Emma prova a inseguirlo ma si ...

“Dai - facciamo così”. Grande Fratello - ormai è delirio : gli inquilini architettano uno ‘scherzo’ contro Aida e il web si infuria : ”Prendete provvedimenti”. La scena ripresa dalle telecamere lascia senza parole : È appena entrata nella casa del Grande Fratello 2018 ma qualche concorrente sta già mostrando segni di insofferenza nei suoi confronti.Stiamo parlando di Aida Nizar, ex concorrente della quinta edizione del Gran Hermano, dove è rimasta una sola settimana, dell’edizione spagnola dell’Isola dei famosi (anche in questa occasione è stata la prima eliminata con oltre l’87% dei voti) e del Gran Hermano Vip, dove si è più volte ...

Robbie Williams - il nuovo tatuaggio sul petto sconvolge i fan : «Dicci che è uno scherzo» : Robbie Williams ha rivelato ai fan un nuovo tatuaggio: questa volta si tratta del proprio volto ritratto al centro del petto. In molti si sono chiesti se il tattoo sia vero o meno e se il cantante...

Reggio Emilia - consigliere comunale M5s su Facebook : “Berlusconi muori”. Poi si scusa e scrive : “scherzo” : “Berlusca, se vuoi risolvere tu la situazione in Siria, muori è l’unico modo”. Rajinder Singh, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Campagnola (Reggio Emilia), nella notte del 15 aprile ha postato questo status su Facebook (scritto da un altro utente e in cui lui è stato taggato). Parole che hanno scatenato polemiche nella politica locale e per le quali la consigliera della Lista insieme di Novellara, nella Bassa ...

Westworld - un video svela la seconda stagione (ma è uno scherzo) : In un prodotto seriale così particolare come Westworld la trama è uno degli elementi che possono essere al contempo fondamentali e accessori. Un po’ perché le sorprese e i colpi di scena all’interno di un intreccio così complicato sono la linfa vitale, un po’ perché, dopo aver visto gli episodi, c’è ancora molto da elaborare su quanto è successo. Non c’è da stupirsi, dunque, che quando ieri i creatori della serie ...

EDOARDO ERCOLE E CORINNE CLERY / Le Iene - lo scherzo con la complicità di Serena Grandi (video) : CORINNE CLERY è stata protagonista di uno scherzo a Le Iene, con la complicità di EDOARDO ERCOLE e della madre di lui Serena Grandi. Ecco il video di quanto accaduto.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:22:00 GMT)

