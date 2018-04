GF 15 | Simone Coccia | “Baye Dame mi ha minacciato”

Simone Coccia Colaiuta/ Sarà informato sulle dichiarazioni di Vladimir Luxuria? (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta, cosa accadrà dopo una settimana tesa nella casa del Grande Fratello 2018? Le dichiarazioni di Vladimir Luxuria sul compagno di Stefania Pezzopane.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Vladimir Luxuria svela a Domenica Live : «Simone Coccia ha avuto molte storie e non solo con donne» : 'Una persona che si vanta di aver avuto tante donne dovrebbe anche dire di aver avuto altre esperienze, non c'è nulla di male nel dire che c'è stato qualche uomo. Io so che c'è stato, perché nell'...

Grande Fratello 15 - Vladimir Luxuria : "Simone Coccia? Ha avuto tante donne ma anche qualche uomo..." : Vladimir Luxuria ha preso parte al dibattito riguardante la quindicesima edizione del Grande Fratello che ha aperto la puntata odierna di Domenica Live, programma in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso.L'attivista, scrittrice ed ex deputata di Rifondazione Comunista ha parlato di Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane, ex spogliarellista e uno dei concorrenti di questa quindicesima edizione del ...

Grande Fratello : Simone Coccia e la foto che ha fregato tutti - è stata una bugia Video : Ed ecco che si viene a scoprire come, all'interno della casa del #Grande Fratello, ci siano personaggi che hanno l'attitudine ad ingigantire la verita'. Un esempio lampante è Simone Coccia [Video], il fidanzato della ormai famosa deputata Stefania Pezzopane: molti credono che lui sia arrivato secondo al concorso Il più bello d'Italia 2014, la verita' è un'altra, ovvero che le foto che ha messo in bella mostra e pubblicato su Facebook in realta' ...

Lucia Bramieri e Matteo Gentili flirtano e si coccolano : Simone Coccia reagisce così : Lucia Bramieri e Matteo Gentili sempre più vicini e pronti a coccolarsi. Sono queste le immagini trasmesse in diretta durante il party di ieri sera nella casa del Grande Fratello. Il presunto flirt con l'ex di Paola Di Benedetto è però uno scherzo inscenato dalla stessa Bramieri nei confronti di Simone Coccia. La donna ha fatto finta di flirtare con Matteo Gentili per provocare una reazione dall'ex spogliarellista e concorrente al concorso Più ...

“Cosa ha nascosto. Che figuraccia!”. Simone Coccia Colaiuta è stato scoperto. Il fidanzato della Pezzopane ha provato a insabbiarlo per anni - ma adesso che è sotto i riflettori del Grande Fratello la verità è saltata fuori : Trentacinque anni, abruzzese doc, Simone Coccia Colaiuta è stato più volte in televisione per merito della sua relazione con l’x senatrice – oggi deputata del Partito democratico – Stefania Pezzopane. La storia d’amore, i clamori della cronaca per la differenza d’età tra i due (la politica è più Grande del fidanzato di ben 24 anni), si sono dibattuti più volte nei salotti televisivi e adesso che è un ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri flirta con Matteo Gentili : Simone Coccia reagisce allo scherzo : Nella casa del Grande Fratello, in attesa che la produzione prenda provvedimenti contro la violenza e il bullismo nei confronti di Aida Nizar , i concorrenti cercano di ridere inscenando degli scherzi.

Simone Coccia non ha mai vinto un concorso di bellezza : «Si appropriò della fascia di un altro concorrente» : Simone Coccia , fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane , in questi giorni inquilino della casa del Grande Fratello , potrebbe aver mentito a centinaia di italiani. Nel 2014 Coccia ha dichiarato ...

Aida Nizar - Baye Dame squalificato?/ Simone Coccia mette in crisi la produzione : ecco il video : Baye Dame sarà squalificato dopo il duro attacco ad Aida Nizar? Barbara D'Urso annuncia provvedimenti, Matteo Gentili ci ricasca e offende la concorrente spagnola. Non si arrestano le ostilità nei confronti di Aida Nizar. Nella Casa del Grande Fratello 15, mentre Baye Dame si pente per quanto fatto due giorni fa ad Aida, Luigi Favoloso continua invece ad attaccarla. Stando a quanto riportano i fan collegati con la diretta del GF, pare che ...