Germania - marzo a due velocità per le vendite al dettaglio : Continua a mostrare segni contrastanti il commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di marzo, le vendite sono calate dello 0,6% dopo il calo dello 0,2 , dato rivisto da -0,7%, registrato nel mese ...

Germania - prezzi import sotto le attese a marzo : Teleborsa, - Stabili i prezzi import in Germania . Nel mese di marzo non si è registrata alcuna crescita dei prezzi import su base mensile, dopo il -0,6% registrato il mese precedente. La statistica è ...

Germania - confermata in crescita l'inflazione di marzo : Teleborsa, - confermata al rialzo l' inflazione in Germania del mese di marzo. Secondo l'ufficio statistico Destatis, nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4% su base mensile , ...

Germania - confermata in crescita l'inflazione di marzo : confermata al rialzo l' inflazione in Germania del mese di marzo. Secondo l'ufficio statistico Destatis, nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4% su base mensile , come stimato ...

Germania - inflazione marzo in crescita sotto le attese : L'inflazione in Germania mostra segnali di crescita. I prezzi , secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis , dovrebbero segnare un aumento tendenziale dell'1,6%, nel mese di marzo, rispetto ...

Le calzature italiane al MOC in Germania dal 23 al 25 marzo : È qui, infatti, che i buyer provenienti da tutto il mondo desiderano perfezionare gli ultimi ordini di acquisto per la stagione in corso. Continua nello specificare che per la valorizzazione delle ...

Pronostici amichevoli mondiali 27 marzo : Germania-Brasile la sfida di cartello : Martedì 27 marzo spazio ancora alle amichevoli internazionali. E ci saranno delle sfide dai Pronostici davvero impossibili. Tante big si metteranno alla prova, considerando che questi saranno gli ultimi test prima dell'impegno mondiale. Russia-Francia, Grecia-Egitto, Inghilterra-Italia, Spagna-Argentina, Germania-Brasile e Romania-Svezia sono senza ombra di dubbio le partite più importanti. Come andranno a finire? I Pronostici del 27 ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Catalogna : Puigdemont - ex presidente fermato in Germania in auto (25 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Puigdemont, ex presidente Catalogna, è stato fermato in Germania mentre fuggiva in auto dal mandato di cattura Ue. Gli aggiornamenti (25 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:50:00 GMT)

PRONOSTICI AMICHEVOLI NAZIONALI/ Quote e scommesse : focus sul big match Germania-Spagna (oggi 23 marzo) : PRONOSTICI AMICHEVOLI NAZIONALI: Quote e scommesse per le partite in programma oggi 23 marzo 2018. Occhi puntati al match tra Italia e Argentina, atteso alle ore 20.45.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Germania : Indice ZEW - marzo - cala drasticamente a 5 - 1 punti : Il dato si è attestato a 5,1 punti dai 17,8 punti di febbraio a fronte di attese degli analisti pari a 13,1 punti.L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese ...

Germania : Indice ZEW - marzo - cala drasticamente a 5 - 1 punti : Il dato si è attestato a 5,1 punti dai 17,8 punti di febbraio a fronte di attese degli analisti pari a 13,1 punti.L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese ...

Badminton - i tornei della settimana (5-11 marzo). La squadra giapponese domina in Germania : Tra i tornei svolti nella settimana internazionale del Badminton, il più importante era certamente l’Open di Germania disputato a Mülheim an der Ruhr, di categoria HSBC BWF World Tour Super 300, con montepremi di 150000 dollari americani. Dominio della squadra giapponese, che conquista tre titoli su cinque. Di seguito i risultati delle finali: Doppio femminile Yuki FUKUSHIMA / Sayaka HIROTA (Jpn,3) b. HUANG Dongping / YU Zheng (Chn) 18-21, ...

Germania - REFERENDUM SPD : SÌ A GRANDE COALIZIONE/ Angela Merkel - cosa succede ora : il 14 marzo sua rielezione : GERMANIA, REFERENDUM Spd: sì alla GRANDE COALIZIONE dopo il voto del board dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz, ora il governo si può fare. Ma gli elettori sono scontenti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:23:00 GMT)

4 marzo : giorno cruciale anche in Germania - in gioco il Governo : Un'eventualità che spaventa l'Europa perché si tramuterebbe immediatamente in un segnale di instabilità che arriva direttamente dalla prima economia dell'Eurozona. Senza contare che una nuova tornata ...