Germania | l' inflazione frena ad aprile

Germania - confermata in crescita l'inflazione di marzo : Teleborsa, - confermata al rialzo l' inflazione in Germania del mese di marzo. Secondo l'ufficio statistico Destatis, nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4% su base mensile , ...

Germania : inflazione confermata a +1 - 5% : ANSA, - ROMA, 13 APR - In Germania, l'inflazione per il mese di marzo viene confermata a +1,5% su base annua e a +0,4% rispetto al mese precedente. E' la lettura finale dell'indice armonizzato agli ...

Germania - confermata in crescita l'inflazione di marzo : confermata al rialzo l' inflazione in Germania del mese di marzo. Secondo l'ufficio statistico Destatis, nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4% su base mensile , come stimato ...

Germania - inflazione marzo in crescita sotto le attese : L'inflazione in Germania mostra segnali di crescita. I prezzi , secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis , dovrebbero segnare un aumento tendenziale dell'1,6%, nel mese di marzo, rispetto ...

Agenda macro : sotto i riflettori inflazione Germania - ma anche Pce negli Stati Uniti - analisti - : Sommando anche Spagna , ieri nettamente sotto le attese, e Portogallo , oggi, gli analisti avranno in mano dati per più di tre quarti dell'economia dell'Eurozona".

Germania : prezzi import in calo - inflazione rallenta : La recente tendenza al ribasso indica un rallentamento dell'inflazione in Germania, il che non è di buon auspicio per la BCE, che prevede di normalizzare la politica monetaria verso la metà del 2019. ...

Germania - inflazione febbraio confermata in salita : confermata al rialzo l'inflazione in Germania del mese di febbraio. Secondo l'ufficio statistico Destatis , nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,5% su base mensile come stimato ...