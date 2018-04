Genova | al via gli ‘stati generali’ delle Cinque Terre

Genova. San Fruttuoso : tentato femminicidio in via Donghi : Ancora una donna vittima. Nel giorno del femminicidio che ha scosso Seveso, si registra anche l’aggressione a Genova. Una donna è

Meningite - donna di 36 anni muore a Genova/ Ultime notizie : Regione e Asl avviano profilassi : Meningite, donna di 36 anni muore a Genova: Regione e Asl avviano profilassi per chi è entrato a contatto con lei. Le Ultime notizie: la paziente era residente a Masone(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:06:00 GMT)

Via Roma a Genova e la sperimentazione - il vocabolo ignorato dalla politica : Genova - C'è una parola che sembra completamente uscita dal vocabolario delle amministrazioni pubbliche locali e quella parola è: sperimentazione . Ogni sindaco che si rispetti ha la legittima ...

Donna uccisa in via Fillak a Genova : L’uomo è stato individuato e ammanettato dalla polizia in passeggiata a Voltri poco prima dell’alba. Aveva ancora addosso i vestiti sporchi di sangue

Uomo si butta dal ponte Monumentale - Genova via XX Settembre/ Ultime notizie : morto sul colpo - strada chiusa : Uomo si butta dal ponte Monumentale a Genova in via XX Settembre: la vittima, morta sul colpo, sarebbe un tunisino. Vani i tentativi di farlo desistere.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Genova - tragedia in via XX Settembre : Sono stati alcuni passanti a chiamare i Vigili del fuoco e i carabinieri, i quali, arrivati immediatamente, hanno tentato di convincerlo a non portare a termine l’estremo gesto

Genova - donna trovata morta in casa in via Fillak/ Ultime notizie : omicidio - marito irrintracciabile : Genova, donna trovata morta in casa in via Fillak: inqirenti confermano pista omicidio, nessuna traccia del marito dopo una presunta lite con la vittima.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:17:00 GMT)

Coppa Davis : Seppi-Pouille alle 11 - 30 via a Italia-Francia a Genova - Supertennis tv - : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola ...

Gianna Nannini cade sul palco a Genova : portata via in ambulanza - ha una gamba rotta : Brutta serata quella di ieri per Gianna Nannini , che ha avuto un piccolo incidente con infortunio: a Genova per una tappa del suo tour Fenomenale , la cantante rock di Notti Magiche e Meraviglioso è ...

Tim : al via a Genova il polo digitale per lo sviluppo del 5G : ... infatti, creerà un ecosistema in grado di favorire lo sviluppo della città, consentendo ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi che contribuiscono a dare impulso all'economia ...

Quest'estate chiuderà una via - ecco come cambierà la viabilità a Genova : Genova - Tutto per 'colpa' di Ireti che, dopo l'11 giugno, aprirà un cantiere che, inevitabilmente, porterà all chiusura di via Bertani, la strada che da corso Magenta a Castelletto porta verso ...

Regeni - la Cassazione avvia accertamenti sul pm di Genova Zucca : Regeni, la Cassazione avvia accertamenti sul pm di Genova Zucca Regeni, la Cassazione avvia accertamenti sul pm di Genova Zucca Continua a leggere