La premier britannica Theresa May ha accettato le dimissioni delladell'britannica, Amber Rudd, nella bufera per il cosiddetto scandalo Windrush,legato a rivelazioni sui diritti negati a una generazione d'immigrati dalle ex colonie britanniche. L'annuncio è di Downing Street.Lo scandalo è legato ai discendenti della cosiddetta Generazione Windrush,originaria della Giamaica e altri Paesi caraici,chiamata a lavorare nel Regno Unito dal 1948 al 1971 per carenza di manodopera e privati dei diritti findamentali(Di lunedì 30 aprile 2018)