Gb | il ministro dell' Interno Rudd lascia per lo scandalo migranti

Il ministro Orlando chiede al governo di “deliberare” sulla riforma delle carceri : Il guardasigilli ha richiamato la necessità che le Camere “siano responsabili” sull’argomento e non affossino la riforma, come chiesto anche dal presidente della Camera Fico e dal Garante dei detenuti, Mauro Palma

Giovanni Galloni è morto/ “Il cervello più lucido della Dc” : amico di Moro - ex ministro e vicepresidente Csm : È morto Giovanni Galloni, ex ministro e storico esponente della Dc: "il cervello più lucido della Democrazia Cristiana". amico di Moro e Andreotti, ex vicepresidente del Csm: la sua eredità(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Frana il dialogo tra primo ministro e opposizione in Armenia - arrestato il leader della protesta anti governativa : La polizia armena ha arrestato Nikol Pashinyan,capo dell'opposizione del partito del Contratto Civile. L'arresto è arrivato dopo che era naufragato il tentativo di dialogo tra lo stesso Pashinyan e il primo ministro armeno ed ex presidente della ex repubblica sovietica, Serzh Sarkisian. Quest'ultimo è da dieci giorni contestato da migliaia di persone, scese in piazza per reagire quelli che a loro dire sono i risultati del decennio ...

Il prossimo ministro dell’Università risolva il problema dei ricercatori universitari a tempo indeterminato : La legge di riforma dell'università del 2010, la cd. legge Gelmini, tra le varie novità introdotte, alcune anche positive, molte assai negative, ha eliminato la figura del ricercatore universitario a tempo indeterminato, divenuta così una 'categoria a esaurimento'. Al momento della legge si trattava di oltre 24.000 persone, entrate nell'università nel corso degli anni, con concorso, scritto e orale, e con valutazione ...

"E' il traguardo della mia vita Ma la politica l'ha fatta franca" "Di Matteo ministro M5s? No grazie" : Il fratello del giudice ucciso in via D'Amelio commenta in un'intervista ad Affaritaliani.it la sentenza sulla trattativa Stato-mafia: "Felicissimo, spero di morire prima dell'appello così me ne andrei con questo pezzo di verità ristabilita"

La trattativa Stato-Mafia ci fu davvero : condannati vertici Ros - Dell'Utri e due boss. Assolto l'ex ministro Mancino Il pm : «Per Falcone e Borsellino» : La cosiddetta trattativa tra Stato e Mafia è esistita davvero: è una sentenza a dirlo, anche se non definitiva. La Corte di Assise di Palermo ha infatti condannato a pene comprese tra 8...

"La trattativa coi boss c'è stata" 12 anni di carcere a Mori e Dell'Utri Assolto l'ex ministro Mancino : 12 anni di carcere per Mario Mori e Marcello Dell'Utri. 8 anni a Massimo Ciancimino. Condannato anche il boss Bagarella. Assolto l'ex ministro Mancino. Dopo 5 anni di processo ecco la sentenza Stato mafia che riscrive la storia della trattativa

Schiaffo dell'ex ministro Landolfi a Danilo Lupo di La7. Ecco cosa è successo : Uno Schiaffo a freddo, durante un'intervista nel centro di Roma. Protagonisti dell'aggressione, Mario Landolfi, ex ministro e politico di Fratelli d'Italia e il giornalista Danilo Lupo, inviato del ...

NATALIE PORTMAN RIFIUTA IL "NOBEL DI ISRAELE"/ Boicotta il suo paese : le parole del ministro della cultura : Polemiche per il rifiuto del Nobel di Istraele dell'attrice israeliana con cittadinanza anche americana NATALIE PORTMAN che ha RIFIUTAto di ritirare un importante onorificenza israeliana(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:16:00 GMT)

BULLI CONTRO PROF A LUCCA/ Video - il ministro dell’Istruzione : “L’insegnante va sempre rispettato” : LUCCA, PROFessore BULLIzzato dagli alunni all'Itc di Carrara: spuntano nuovi Video tra insulti, bestemmie e testate in stile Zidane-Materazzi. Tre studenti minorenni indagati(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Il ministro dell'Istruzione Fedeli a Tgcom24 : "Non ammettere i bulli agli scrutini"