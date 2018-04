Galaxy S7 e S7 Edge | Samsung conferma quando arriverà Android Oreo | ecco la data

Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro metà maggio : Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero iniziare a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo a partire dalla prima metà del mese di maggio, ormai alle porte: nuove indicazioni al riguardo arrivano dalla Corea del Sud. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro metà maggio proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S6 Edge Plus l’aggiornamento di aprile è disponibile : link e dettagli firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S6 Edge Plus No Brand, che contiene le patch di aprile 2018 rilasciate da Google: link e dettagli del firmware.Da poche ore Samsung sta rilasciando uno dei pochi (e ultimi) aggiornamenti per il suo Galaxy S6 Edge Plus SM-G928F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico.Samsung Galaxy S6 Edge Plus arriva il nuovo firmware di aprile 2018: i ...

Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) : Continua il supporto software da parte di Samsung che rilascia gli aggiornamenti di sicurezza per i suoi Galaxy S6 Edge Plus e del Galaxy A5 (2016)! L'articolo Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Alla grande per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l’aggiornamento di aprile in Europa : e in Italia? : Quale sarà il prossimo passo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge italiani? Accantonato per un po' Android 8.0 Oreo che sembrerebbe non poter giungere sulle due ex ammiraglie prima di metà maggio, ecco che fino a quel momento di certo non possiamo escludere altre novità in arrivo. In particolar modo, è molto attesa la patch di aprile per entrambi i modelli e non possiamo trascurare nuovi e importanti segnali che arrivano in tale direzione. Nel ...

Android Oreo per Galaxy S7/S7 edge - slitta il rilascio al 18 Maggio : Ancora incertezze sul programma di Samsung sul rilascio dell’aggiornamento Android Oreo 8.0 per la linea Galaxy S7 e Galxy S7 edgeIn principo si è parlato degli inizi di Aprile, in seguito, la fonte che ha rivelato le date di roll-out, harimpiazzato la data al giorno 27 dello stesso lese mentre gli ultimi rapporti affermano che l’aggiornamento è slittato fino al 18 MaggioAndroid Oreo Galaxy S7 e Galaxy S7 edge, le ultime confermeÈ ...

Aggiornamento finale Samsung Galaxy S6 Edge 3 Italia : si chiude con XXU6ERC1 : Il corso del Samsung Galaxy S6 Edge 3 Italia potrebbe essersi concluso con l'Aggiornamento di cui stiamo per darvi indicazioni, coincidente con la serie firwmare G925FXXU6ERC1, CSC G925FHUI6ERC1 e changelist 13115714. La release ha abbandonato i laboratori dell'azienda sudcoreano lo scorso 26 febbraio, introducendo la patch di sicurezza di marzo. Dovremmo essere in presenza dell'ultimo Aggiornamento rilasciato per il glorioso Samsung Galaxy S6 ...

Android 8 Oreo per Galaxy A5 2017 - in ritardo per Galaxy S7/S7 Edge : L’aggiornamento ad Android 8 Oreo per gli smartphone Samsung è un terno al lotto con gli utenti che attendono da tempo che i propri device siano aggiornati. Tra questi ci sono i top di gamma del 2016, il Galaxy S7 ed S7 Edge, che, dopo un falso allarme, dovranno ancora attendere l’update. Attesa finita, invece, per il Samsung Galaxy A5 2017, almeno in Russia. Android 8 Oreo su Galaxy A5 2017 Un utente di XDA Developers ha pubblicato ...

Non ancora pronto Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : aggiornamento rimandato : Slitta ancora per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Un percorso sicuramente tormentato e pieno di ostacoli quello che avvicenderà l'ex top di gamma 2016 all'ultima major-release dell'OS mobile concepito dal colosso di Mountain View. A parlare è nuovamente la divisione turca del produttore asiatico, che interviene per la terza volta, andando a correggere ancora il tiro circa i tempi di rilascio ...

Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge - A3 - A5 - A7 (2017) e Tab S3 : Dalla Turchia arrivano informazioni definite "ufficiose" sulle date di avvio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo di Samsung Galaxy S7, S7 edge, Tab S3, A3, A5 e A7 (2017). Secondo le indicazioni ci sarà da attendere ancora qualche settimana. L'articolo Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge, A3, A5, A7 (2017) e Tab S3 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S7 e S7 Edge Oreo arriva negli USA con Verizon : ma è solo un errore! : L’operatore americano Verizon annuncia in pompa magna l’arrivo di Android Oreo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ma gli utenti ricevono ben altro con il nuovo firmware: che errore!Di recente sembra che i clienti di uno dei più importanti operatori telefonici statunitensi, ovvero Verizon, non siano particolarmente contenti dell’operato dell’azienda.Verizon la spara grossa: annuncia l’aggiornamento ad Androd Oreo per ...

Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono Oreo negli USA? No - errore di Verizon : Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di aprile, ma non l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo come sostiene Verizon. L'operatore statunitense si è sbagliato e ha elencato tutte le novità in arrivo. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono Oreo negli USA? No, errore di Verizon proviene da TuttoAndroid.

Grandissima beffa Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : nessun aggiornamento Oreo da Verizon? : Grandissima beffa per i possessori di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che già sentivano il profumo dell'aggiornamento Oreo: solo stamattina vi avevamo parlato del post pubblicato sulle pagine del gestore americano Verizon che preannunciava l'avvio del rilascio della versione biscottata a bordo dell'ex top di gamma 2016, cosa che naturalmente lasciava ben sperare circa il roseo futuro dei prossimi dipanamenti. Purtroppo, però, è notizia di questi ...

Si chiude il ciclo di aggiornamento del Samsung Galaxy S6 Edge TIM? Ultimo XXU6ERC9 : Sembra non passare il tempo per il Samsung Galaxy S6 Edge TIM: anche se in discreto ritardo, il device riceve l'aggiornamento con la patch di marzo, concretizzatosi nella serie firmware G925FXXU6ERC9, caratterizzato da una date build risalente al giorno 12 del mese scorso. Un passaggio tutt'altro che scontato per un dispositivo ormai vecchio quasi tre anni, e che non crediamo riceverà più alcuna major-release. Non si può comunque sottovalutare ...

Aggiornamento Galaxy S7/S7 Edge Oreo 8.0 in arrivo il 27 Aprile : Il 13 Aprile è stata la data segnata come il giorno possibile di lancio dell’Aggiornamento Oreo 8.0 per i dispositivi Galaxy S7 e S7 Edge, per lo meno da quanto previsto dal piano di roll out trapelato per la Turchia.Purtroppo oggi siamo ancora in attesa dell’Aggiornamento del nuovo sistema operativo che ormai non dovrebbe più tardare, il rilascio è dunque imminente ed è determinato anche grazie ad un nuovo indizio: ...