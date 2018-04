Galaxy A6 Plus sarà un Galaxy S9+ economico? TENAA svela alcune caratteristiche

Il Samsung Galaxy A6 Plus certificato dal TENAA con un display da 6 pollici e una doppa fotocamera : Grazie al TENAA abbiamo la conferma che il Samsung Galaxy A6 Plus potrà contare su una doppia fotocamera posteriore e su uno schermo da 6 pollici L'articolo Il Samsung Galaxy A6 Plus certificato dal TENAA con un display da 6 pollici e una doppa fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate : una soluzione oltre l’aggiornamento di aprile : Continuano persistenti i Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate il cui audio all'improvviso si blocca senza apparente motivo: non è la prima volta che affrontiamo la questione ed in effetti è necessario ora fare il punto della situazione sui casi italiani che si moltiplicano a ritmo della diffusione del telefono sempre più capillare. Il forum di supporto italiano parla chiaro: la presenza di un thread di oltre 40 pagine di ...

Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) : Continua il supporto software da parte di Samsung che rilascia gli aggiornamenti di sicurezza per i suoi Galaxy S6 Edge Plus e del Galaxy A5 (2016)! L'articolo Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Patch di aprile per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Galaxy S9/S9 Plus e Huawei P9 Plus : Mentre Huawei P9 Plus riceve un aggiornamento che aggiunge lo split screen, Samsung Galaxy S8/S8 Plus e Samsung Galaxy S9/S9 Plus ricevono le Patch di sicurezza di aprile. L'articolo Patch di aprile per Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Galaxy S9/S9 Plus e Huawei P9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Il migliore della fascia media : Nokia 7 Plus vs Zenfone 5 vs Samsung Galaxy A8 (video) : Abbiamo messo a confronto 3 ottimi prodotti: ASUS Zenfone 5, Nokia 7 Plus e Samsung Galaxy A8. Quale scegliere con 350 Euro a disposizione? Scopritelo nel nostro video L'articolo Il migliore della fascia media: Nokia 7 Plus vs Zenfone 5 vs Samsung Galaxy A8 (video) proviene da TuttoAndroid.

L’aggiornamento di aprile sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia : patch XXS1ARD1 : Arriva a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia l'aggiornamento XXS1ARD1 con la patch di sicurezza di aprile, che sappiamo non correggere il bug delle chiamate che sta martorizzando alcune novità, tanto da aver richiamato l'azione delle autorità competenti in Israele, per il relativo avvio di una class-action da parte di alcuni consumatori afflitti dal disturbo (si parla di un problema di conflittualità tra la componente hardware ...

Samsung Galaxy S8/S8 Plus ricevono un porting della ROM di Galaxy S9 con Dolby Atmos : È disponibile su XDA il porting della ROM di Samsung Galaxy S9 utilizzabile su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, con Dolby Atmos e moltissime altre funzionalità. L'articolo Samsung Galaxy S8/S8 Plus ricevono un porting della ROM di Galaxy S9 con Dolby Atmos proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8 - ASUS ZenFone 5 - ZenFone Max Pro - ZenFone Max Plus M1 - Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A7 e A3 (2017). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha spedito 8 milioni di Samsung Galaxy S9/S9 Plus nel primo mese : Secondo la società di analisi Canalys sono almeno 8 milioni i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus spediti nel primo mese di commercializzazione, in linea con i dati dello scorso anno. L'articolo Samsung ha spedito 8 milioni di Samsung Galaxy S9/S9 Plus nel primo mese proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus si mostrano in tante nuove immagini : I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus sono i protagonisti di una nuova apparizione in Rete grazie a numerose immagini rendering. Guardiamole insieme L'articolo I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus si mostrano in tante nuove immagini proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A6/A6 Plus rivelati in render ufficiali : Arrivano dei render inediti che vedono protagonisti la linea Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus, la provenienza dovrebbe essere quella di Samsung che in aggiunta pubblicizza la nuova cover pensata per i suoi dispositiviLe immagini amticipano alcune delle particolarità già trapelate, per quanto ne riguarda l’estetica, mentre si aggiungono corposi dettagli sull’introduzione delle fotocamere posterioriGalaxy A6 e Galaxy A6 Plus, dettagli e ...

Miglior smartphone 2018? Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul podio Android AnTuTu : Il Miglior smartphone 2018 è il Samsung Galaxy S9 insieme alla variante Galaxy S9 Plus? L'anno è appena cominciato ma le prime classifiche incombono e quella di marzo messa a disposizione da AnTuTu mette sul podio proprio le ammiraglie del produttore sudcoreano, in ben 3 suoi modelli distinti per processore interno e non solo. Come per dire, al momento, non c'è nient'altro che raggiunga potenza e prestazioni dei successori dei Galaxy S8. I ...

Smartphone Android in offerta oggi 23 aprile : Nokia 6.1 - Nokia 7 Plus - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 23 aprile su store online sono: LG G6, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, HTC U11 Life, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A5 (2017) e Note 8. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 23 aprile: Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus : top oltre i 6 pollici - confronto specifiche : Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus, due device non ancora in produzione e già messi a confronto con le specifiche e i rumors trapelati ad oggi. La vera sfida degli ultimi mesi del 2018 si combatterà tra phablet, smartphone sempre meno considerati dalle aziende hi-tech. Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus: phablet mon amour È lampante che Samsung abbia deciso di concentrare le proprie attenzioni su smartphone con display dai 6 pollici in su ed Apple, ...