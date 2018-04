Galaxy A6 e A6+ | tutto ciò che volete sapere è scritto qui | inclusi i prezzi

Samsung Galaxy A6 e A6+ arrivano in Europa ma non negli USA : Secondo recenti informazioni ufficiose i prossimi Samsung Galaxy A6 e A6+ arriveranno in Europa (pensiamo pure in Italia) ma non saranno disponibili negli USA.Samsung sta in parte cambiando le carte in tavola per la sua fascia media e media alta di prezzo: stiamo ovviamente parlando della Gamma A 2018 che dovrebbe presto arricchirsi dei modelli A6 e A6+.I prossimi Samsung Galaxy A6 e A6+ secondo fonti da ritenersi ufficiosi (non proprio ...