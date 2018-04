Gabriele Cirilli | ' Ero depresso | ecco chi mi ha salvato'

Blastingnews

(Di lunedì 30 aprile 2018) In Tv siamo soliti vederlo gioioso è sempre pronto alla battuta. Eppure la vita del comiconon è stata sempre tutta rose e fiori. Prima di intraprendere la sua avventura nel mondo dello spettacolo,ha svolto altre attivita'. Ospite da Barbara D'Urso a #Domenica Live, il comico ha raccontato che in gioventù, a Roma, lavorava come scaricatore e nei ristoranti.non si è vergognato ad affermare, che c'è stato anche un momento buio nella sua vita, quando ha dovuto fare i conti con il 'mal di vivere', la depressione.: la depressione ed il coraggio di sua moglie La vita è fatta di alti e bassi ene sa qualcosa. Anni fa, ha sofferto alcuni momenti terribili ed oscuri a causa della depressione, ma a stargli accanto c'è sempre stata l'amorevole presenza di sua moglie. Una relazione che dura da 34 anni; una vita, ha detto ...