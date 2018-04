Fvg - Fedriga vola oltre il 57%. Il M5S in calo dalle politiche : Il Friuli Venezia Giulia volta pagina. Dopo la fallimentare legislatura della piddì Debora Serracchiani, si apre un nuovo capitolo targato centrodestra. Massimiliano Fedriga , candidato leghista sostenuto da Forza Italia e Fratelli d'Italia, stra vince con il 57,2%. Il centrosinistra si ferma, con Sergio Bolzonello, al 27%, mentre il grillino Alessandro Fraleoni Morgera deve accontentarsi del 11,7%. Un risultato quest'ultimo che getta un'ombra ...

Fvg : Fedriga al 57% - boom Lega. Salvini : «Andiamo a governare». Crollano i 5 Stelle - tengono Pd e Fi : Massimiliano Fedriga , candidato di centrodestra, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. A 1.065 sezioni scrutinate su 1.369, Fedriga ha ottenuto 222.905...

Italia : regionali; Fvg; vince candidato centrodestra Fedriga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...