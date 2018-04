Furti di auto | una Punto e una 500 ritrovate dalle Volanti in città

Roma : Polizia ferma ladri abili in Furti d’auto con materiale da scasso : Roma: di origine bosniaca il terzetto di malviventi Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, ha sequestrato del materiale da scasso ad una banda specializzata in furti d’auto e in appartamento. Un cacciavite modificato con applicata una punta da fresa, una centralina d’auto da sostituire ai veicoli da rubare ed altri attrezzi atti allo scasso. Questi gli oggetti posti sotto ...

Ruba auto usata come ariete per Furti - inseguito e preso : Vittoria - In data 22 aprile 2018, alle ore 02:00 circa, la volante del locale Commissariato di P.S. interveniva per la segnalazione di un furto ai danni di un noto bar, situato all'interno di un'area ...

Furti in casa e auto smontate - 12 arresti : uno preso poche ore prima del matrimonio : Milano, 7 aprile 2018 - I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione, nelle province di Milano , Novara e Pavia , ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del ...

Furti su auto in sosta in aree di servizio - la Polizia di Stato smantella organizzazione criminale : Chieti - Nell’ambito di una complessa attività investigativa, volta al contrasto del fenomeno dei Furti sui veicoli in sosta presso le aree di servizio autostradali presenti sulla A/25, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, Dott. Isabella Maria ALLIERI, su richiesta del P.M., Dott. Giuseppe FALASCA, ha tratto ...

Furti su auto e nei centri commerciali : cinque nomadi finiscono nei guai : Vigasio, esce di strada con l'auto e si ribalta. 19enne muore nella notte 3 Mare e montagna a portata di treno e bici da Verona, con il servizio Trenitalia 4 Arrestato il pomeriggio, la Volante lo ...

Furti auto e moto - 101 arresti e 618 veicoli recuperati - : La Polizia di Stato, con il supporto degli equipaggi dei Reparti prevenzione crimine , Rpc, , del personale della Polizia Stradale e la Polizia di Frontiera, ha controllato 983.427 veicoli e 65.396 ...

Furti auto e moto - 101 arresti e 618 veicoli recuperati : Furti auto e moto, 101 arresti e 618 veicoli recuperati La Polizia di Stato, con il supporto degli equipaggi dei Reparti prevenzione crimine (Rpc), del personale della Polizia Stradale e la Polizia di Frontiera, ha controllato 983.427 veicoli e 65.396 persone. Fondamentale l’utilizzo della piattaforma tecnologica ...

Furti di auto e moto - 101 arresti : 8.58 E' di 101 arresti e 352denunciati il bilancio di una maxi operazione della Polizia contro i Furti di auto e moto, che ha permesso di restituire ai proprietari 618 veicoli rubati. Coinvolte tutte le Questure con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione crimine (Rpc) e il concorso del personale di Polizia Stradale e di Frontiera. Al blitz hanno preso parte 9.416 equipaggi per un totale di 20.619 agenti con il concorso,per la prima ...

Furti di auto e moto - 101 arresti in tutta Italia : Furti di auto e moto, 101 arresti in tutta Italia E' di 101 arresti, 352 denunciati in stato di libertà il bilancio di una maxi-operazione della Polizia di Stato contro i Furti di auto e moto che ha ...

Furti di auto e moto - 101 arresti in tutta Italia : Furti di auto e moto, 101 arresti in tutta Italia – E’ di 101 arresti, 352 denunciati in stato di libertà il bilancio di una... L'articolo Furti di auto e moto, 101 arresti in tutta Italia su Roma Daily News.

Furti di auto : altri dieci veicoli rubati trovati e restituiti ai proprietari : trovati nel Brindisino dieci veicoli rubati nei giorni scorsi: restituiti ai proprietari dopo tutti gli accertamenti del caso. A Mesagne il 21 febbraio è stata trovata un'Alfa Romeo 147 rubata il 19 ...

Furti in auto alla stazione di servizio a Castrocielo : presi due malviventi residenti a Napoli : Razziavano nelle auto all'interno della stazione di servizio Casilina Ovest a Castrocielo sull'autostrada Roma Napoli. Ad arrestare il 65enne calabrese e il 69enne campano, entrambi residenti a Napoli,...

Furti su auto in sosta a Ragusa : arrestato pluriprediudicato : Gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato a Ragusa un pregiudicato per Furti su autovetture in sosta.