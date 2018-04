Fuggi fuggi degli abusivi all' arrivo della municipale | sequestrati occhiali e ortaggi

Il padre Fuggito con le figlie chiama dalla Tunisia : quello che dice alla madre : Purtroppo il caso del padre di Bolzano che ha rapito le figlie, gettando nella disperazione la moglie, ignara di dove potessero essere finite le sue creature, non è stato e non rimarrà un caso isolato. Non è infatti la prima volta che un fatto simile accade. Il tunisino ha telefonato alla moglie stanotte Jamel Methenni, tunisino di 33 anni, era scappato giorni fa da Bolzano per dirigersi in Tunisia, sua patria natale, con le figlie Yassine e ...

Napoli - notte di paura al Chiatamone : auto in fiamme nella movida - Fuggi fuggi sul lungomare : Ancora una notte di caos e paura nella centralissima via Chiatamone, a ridosso del lungomare e dei grandi alberghi. Ancora tensione in piena movida, dunque, a poche decine di metri dalla sparatoria di ...

La rivincita dei più deboli : ecco come questi cuccioli di lontra riescono a salvarsi dal giaguaro. Il predatore costretto a Fuggire : Il team di Panthera, organizzazione mondiale che si occupa dello studio e della tutela dei felini selvatici nel loro ambiente naturale, sta effettuando alcune riprese in Brasile, nell’immensa pianura alluvionale del Pantanal. Un giaguaro ha fiutato alcuni cuccioli di lontra lungo le sponde del fiume São Lourenço. Le lontre allarmate dalla presenza del felino avvertono il maschio dominante che raduna un manipolo di maschi per scacciare l’intruso. ...

Ebrei Fuggiti in Svizzera grazie ai fratelli Arnaldi : "Giusto tra le Nazioni", medaglia d'oro alla memoria e partigiano: Rinaldo Arnaldi è nato a Dueville il 19 giugno 1914 e dopo essersi laureato in economia e commercio e scienze politiche, diventò sergente dei carristi a Vicenza, prendendo parte alla seconda guerra mondiale. Dopo l'armistizio del 1943 fuggì per creare le prime formazioni ...

KATE MIDDLETON E WILLIAM/ Royal Baby : il papà si lascia sFuggire il nome - confermato Alexander? : Royal Baby, quale sarà il nome del terzo figlio di KATE MIDDLETON e WILLIAM Windsor? Il toto-nomi continua: Jack e Arthur in pole. Oggi l'atteso annuncio?(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:27:00 GMT)

Milano - provocò incidente e fuggì : confermata condanna a 7 anni e mezzo all’uomo del suv : “Bruciò” un semaforo rosso provocando un incidente mortale e poi fuggì via. Per Franco Della Torre è stata confermata in appello la condanna a 7 anni e mezzo. L’uomo travolse con il suo Suv l’auto di Livio Chiericati e fuggì lasciando agonizzante il 57enne, morto in ospedale. La V sezione della Corte d’Appello, presieduta da Giovanna Ichino, ha quindi accolto la richiesta del sostituto pg Laura Gay di confermare la pena per ...

In Brasile la farsa continua Battisti ora è libero di Fuggire : Per la cronaca è lo stesso Stf che dal 7 aprile scorso sta facendo di tutto per liberare dal carcere lo stesso Lula, modificando la legge vigente per i condannati in appello per corruzione e ...

Brugnaro : “Per Venezia no a turisti mordi e Fuggi” : Venezia, 25 apr. (Adnkronos) – “Prima di firmarla (l’ordinanza che gestirà i flussi turistici nel fine settimana del primo maggio, ndr) abbiamo dovuta costruirla, grazie all’aiuto del ministro dell’interno e del prefetto che ci hanno dato fiducia continuamente. Lo scorso anno abbiamo spiegato all’Unesco che avremmo misurato il traffico, non possiamo impedire l’accesso alla città e non vogliamo, ma ...

Rapinano con pestaggio ad agenzia pratiche auto - carabinieri alla ricerca dei Fuggitivi : Chieti - Rapina con pestaggio, ieri sera ad Atessa (Chieti) in un'agenzia di pratiche automobilistiche dove tre uomini a viso coperto hanno fatto irruzione, armati di un cacciavite e di una catena, chiedendo l'incasso. Il titolare ha provato a reagire dicendo di avere poco in cassa ma i tre rapinatori, dopo avere sottratto 500 euro, lo hanno picchiato fuggendo subito dopo. Secondo le indagini il mezzo usato per la fuga sarebbe un ...

Pompei - ritrovato scheletro di un bambino nel Scavi : stava cercando di sFuggire all'eruzione del Vesuvio : «Pompei è a una svolta per la ricerca archeologica non solo per le scoperte eccezionali che regalano forti emozioni come nel caso di questo ritrovamento. Ma anche perché si è consolidato un nuovo modello di approccio scientifico che affronta in maniera interdisciplinare le indagini di scavo». Così Massimo Osanna, direttore del Parco Archeologico di Pompei, commenta, in una nota, il ritrovamento dello scheletro di un bambino di 7-8 anni, vittima ...

Terremoto in Molise - sindaco di Palata : “Scossa forte - gente Fuggita dalle case” : “Io con altri amministratori ero al centro del Paese, in piazza, la scossa si è avvertita abbastanza forte, la gente è scappata fuori dalla case, adesso il panico è passato e molti sono rientrati. Ho allertato i vigili che stanno controllando con i tecnici le condizioni di tutta la cittadinanza“: lo ha dichiarato Michele Berchicci, sindaco di Palata, in provincia di Campobasso, uno dei comuni vicini all’epicentro della scossa ...

