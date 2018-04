Friuli Venezia Giulia | Udine ultima trincea del centrosinistra | al ballottaggio il dem

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018)– Neldove il centrodestra a trazione leghista fa man bassa di consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, l’è il comune di, il capoluogo che, assieme a pochissimi altri centri urbani, non è stato sommerso a inizio marzo dall’ondata verde-azzurra a cui andava aggiunta la marea crescente pentastellata. In quella occasione il Pd aveva mantenuto un esile vantaggio, come voti di lista (22,82 percento), superando il Movimento 5 stelle (21,82 percento) e la Lega (20,45 percento). Nella geografia friulana le macchie rosse si contavano in una mano, mentre la Lega aveva vinto in 150 Comuni e il M5s in più di una cinquantina (tra cui Trieste, Gorizia e Pordenone). Non a caso, nonostante l’irresistibile ascesa e l’effetto traino di Fedriga, ala partita è ancora aperta per il. Dopo lo spoglio ...