Friuli Venezia Giulia | la Lega sfonda Fedriga verso la vittoria | M5S in calo

Elezioni Friuli Venezia Giulia - trionfo Fedriga. L’enfant prodige fedele alla linea con cui Salvini ha colpito al cuore Forza Italia : Nell’universo leghista c’è un nuovo enfant prodige capace di battere i record di Luca Zaia, ora cinquantenne, che divenne ministro a quarant’anni, ma dovette aspettare di averne compiuti 42 per salire sullo scranno di governatore del Veneto. Massimiliano Fedriga a soli 37 anni è diventato il nuovo presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia. Lanciato da Matteo Salvini come una freccia diretta al cuore di Forza Italia, il ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati in diretta : Fedriga oltre il 55% - Pd al 28%. M5s perde 10 punti rispetto alle politiche : Cala l’affluenza alle urne in Friuli Venezia Giulia. Per le Elezioni regionali ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013 quando però si votò in due giornate. Un risultato deludente per la consultazione i cui risultati saranno cruciali in chiave nazionale: se la Lega si confermerà con ampio margine primo partito più che doppiando Forza Italia, Matteo Salvini potrà a maggior ragione rivendicare la supremazia nella ...

Friuli-Venezia Giulia : Lega primo partito - il candidato Fedriga oltre il 5%. Male M5s : La telefonata dello sfidante Pd Bolzonello: «Ho telefonato a Fedriga per complimentarmi». Al 50% delle sezioni scrutinate la Lega è il primo partito con oltre il 32%, seguito da Pd (20%), Forza Italia (13,3%) e M5S (8,37%). Affluenza sotto al 50 per cento. Rispetto al voto del 4 marzo avanza il centrodestra, con la Lega oltre il 33 per cento, e tiene il Pd. Scivola, invece, il M5S, che dal 24,6% scende fino all'8 per cento...

Il centrodestra ha stravinto in Friuli Venezia Giulia : Con più di metà delle sezioni scrutinate Massimiliano Fedriga della Lega ha superato il 50 per cento, il centrosinistra è sotto il 30 per cento mentre il Movimento 5 Stelle è andato male The post Il centrodestra ha stravinto in Friuli Venezia Giulia appeared first on Il Post.

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati dello spoglio : Fedriga oltre il 50% - crollo del M5S| I risultati Alle Politiche 2018 | Regionali ... : Ma, ammesso che esista, il Dio della politica ha fatto del Friuli Venezia Giulia l'ennesimo crocevia decisivo, o presunto tale, per le sorti del futuro governo. Il risultato , le urne si sono chiuse ...

Voto in Friuli Venezia Giulia : Fedriga vola oltre il 50 per cento - tiene il Pd - male M5S : In Friuli Venezia Giulia la Lega spazza via gli avversari: un elettore su tre sceglie il Carroccio - che ottiene il 32,61% quando lo scrutinio è giunto al 10% del totale e i numeri sembrano già assestarsi - guidato nella volata dal proprio candidato, l’ex capogruppo alla Camera Massimiliano Fedriga, mentre i 5 stelle, l’altro grande player nella di...

Regionali - Friuli-Venezia Giulia al voto : affluenza al 49 - 63% : I cittadini friulani sono stati inoltre chiamati ad eleggere i consigli di 19 Comuni e a votare in due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni. Alle Regionali del 2013, i cui seggi erano ...

I risultati delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia : Lo spoglio è iniziato alle 8 di stamattina e la vittoria del candidato della Lega Massimiliano Fedriga sembra scontata: ma sarà interessante capirne le dimensioni The post I risultati delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia appeared first on Il Post.