Con 535 sezioni scrutinate sulle 1.369 totali, dallo scrutinio inVeneziasi va profilando la vittoria del leghista Fedriga, candidato unico del. Per lui, al momento, il 55,85% dei consensi. Per il candidato del centrosinistra Bolzonello il 28,39 dei voti è a 12,82% il candidato M5S Fraleoni Morgera. L'affluenza alle urne è stata pari al 49,61%, in calo rispetto a quella registrata nelle consultazioni regionali del 2013 (50,48%).(Di lunedì 30 aprile 2018)