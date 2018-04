Friuli - il leghista Fedriga avanti con il 56% nelle prime 100 sezioni dello spoglio in corso per le Regionali. Scrutinio al 10% : Il candidato Fedriga (leghista sostenuto dal centrodestra allargato) con poco più di 100 sezioni scrutinate, è al 56% nella corsa per la guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Il...

Friuli - il leghista Fedriga avanti con il 56% nelle prime sezioni dello spoglio in corso per le Regionali : Il candidato Fedriga (leghista sostenuto dal centrodestra allargato) con poco più di 100 sezioni scrutinate, è al 56% nella corsa per la guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Il...