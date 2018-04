Friuli | Fedriga al 57% | boom Lega Salvini | «Andiamo a governare» Crolla M5S | tengono Pd

RISULTATI ELEZIONI Friuli VENEZIA GIULIA - FEDRIGA VINCE REGIONALI 2018/ M5s : “Sconfitta amara e bruciante” : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018: Massimiliano FEDRIGA è il nuovo Governatore, spoglio diretta live. Urne chiuse: crolla M5s, trionfo Lega e Centrodestra(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Friuli V.G. - Fedriga nuovo governatore : 16.05 Con il 57,10% Massimiliano Fedriga, il candidato di centrodestra, esponente della Lega, è stato eletto presidente del Friuli Venezia Giulia. La vittoria, chiara già da diverse ore, è schiacciante, quando manca solo una sezione su 1.369 da scrutinare. Al secondo posto, il centrosinistra con il candidato Sergio Bolzonello che ha ottenuto il 26,83% dei consensi.Solo terzo, con l'11,67%,il candidato pentastellato Alessandro Fraleoni Morgera.

Friuli - Fedriga governatore : Ma chiamatemi solo Massimiliano. Lega primo partito - risultato oltre l'immaginazione : Le prime parole conquistano per la loro stupita semplicità: 'Io Presidente oppure governatore? No, se mi chiamate così non mi giro neppure. Sono Massimiliano, dovete continuare a chiamarmi così'. Sta ...

Friuli Venezia Giulia - stravince Fedriga Crollo M5s - Il bravo ragazzo della Lega Così alle Politiche 2018|Regionali 2013 : Le urne si sono chiuse ieri alle 23, ma lo scrutinio è iniziato lunedì alle 8. Dalle prime sezioni scrutinate il centrodestra è in testa, la Lega primo partito con il 35%, Pd secondo con il 18%, Forza Italia terzo con il 12%. Il M5S si ferma all’8%

Friuli Venezia Giulia - stravince Fedriga : Salvini «saluta» Di Maio e compagni : «Il voto dei cittadini friulani ha bocciato senza appello Luigi Di Maio e la ridicola politica dei due forni grillina», aggiunge la capogruppo azzurra Maria Stella Gelmini. «Il centrodestra stravince ...

Fedriga è il Governatore del Friuli Venezia Giulia : Il candidato del centrodestra primo con oltre il 56% di preferenze. Secondo Bolzonello del Pd , 28%, . Crollo del M5S al 12,6%

Chi è Massimiliano Fedriga - il governatore del Friuli Venezia Giulia - : Leghista, fedelissimo di Matteo Salvini, nato a Verona ma residente a Trieste, il nuovo inquilino di Palazzo del Lloyd è stato capogruppo della Lega alla Camera. Alle politiche di marzo era stato ...

Friuli Venezia Giulia - stravince Fedriga : Salvini «saluta» Di Maio e compagni : Il leader della Lega, forte della vittoria del suo candidato alle elezioni regionali, pubblica un due di picche su Twitter e irride il M5S. La Lega è primo partito col 35%, segue il Pd, i grillini si inchiodano al 7%

