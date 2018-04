Frasi choc al Grande Fratello | ' Su Aida buttiamo acido o olio bollente' | ma il video non

Grande Fratello - spuntano Frasi choc : Su Aida buttiamo acido o olio bollente. Ma il video non si trova : I concorrenti del Grande Fratello sono completamente fuori controllo. In attesa della diretta di questa sera e dei provvedimenti annunciati da Barbara D'Urso , continuano le azioni di bullismo contro ...

“Ti devono stuprare”. Minacce choc in rete contro la fidanzata del calciatore della nostra Serie A. I tifosi impazziti vomitano in rete un odio senza senso : cattiverie infinite - Frasi orribili. Il motivo di tanta violenza è ancora più folle : C’è chi alla fine di una partita di calcio persa dalla propria squadra del cuore prova a consolarsi con la classica birra al pub, sfogando la frustrazione con quattro chiacchiere in compagnia degli amici. Chi si chiude in casa, isolandosi da tutto e da tutti. E chi proprio non riesce ad accendere il cervello, lasciandosi andare alle più becere reazioni rigorosamente social. Un po’ quello che è successo a qualche ...

FRANCO TERLIZZI LITE IN DIRETTA/ "Quelle due putt***" - Frasi choc prima dell'addio all'Isola dei Famosi : FRANCO TERLIZZI ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018: confronto in studio con Elena Morali e Rosa Perrotta. Ecco cosa avrebbe detto alle due naufraghe.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:07:00 GMT)

Isola dei Famosi : Frasi choc contro Rosa ed Elena - il 'vaffa' di Nadia Rinaldi Video : Botta e risposta al vetriolo nella terzultima puntata dell'#Isola dei Famosi. Franco Terlizzi è rientrato in Italia dopo il malore accusato in Honduras e si è subito confrontato con gli ex compagni di avventura. In particolare con Jonathan Kashanian per alcune affermazioni fatte dopo la nomination e per un'incomprensione avuta con Amaurys Perez. Il pugliese ha ammesso di aver apostrofato in malo modo l'ex gieffino in seconda battuta ma ha ...

“Lo so che ti piace il ca***”. Frasi choc contro l’attore - tra i più amati dal pubblico negli ultimi mesi. Accuse deliranti che hanno colpito molto i suoi ammiratori : incommentabile : Interpretare un ruolo, dare vita a personaggi alle volte anche molto diversi da quelli che siamo nella vita di tutti i giorni, è impresa per niente facile e che riesce naturale soltanto a pochi attori baciati dal talento. Qualche fan, però, pare non aver ancora ben capito la differenza, notevole, che passa tra realtà e finzione, come dimostrato da certi commenti scioccanti apparsi di recente in rete. Nel mirino di qualche utente ...

“Vanno sterminate” - caso Maria Chindamo - le Frasi choc. Da due anni della donna si sono perse le tracce - ora succede questo : Da due anni di lei si sono perse le tracce. Maria Chindamo, una donna di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia era sparita nel nulla la mattina del 5 maggio 2016. Pochi indizi, nessuna pista. L’imprenditrice sparì nella zona di Nicotera mentre era alla guida della sua auto, sulla quale, secondo quanto è emerso dalla indagini, viaggiava da sola. La vettura della donna fu trovata col motore acceso e all’interno furono rinvenute alcune ...

Frasi choc di politico ugandese : 'Le mogli devono essere picchiate' Video : Stanno facendo molto discutere le recenti affermazioni di un politico ugandese, Onesmus Twinamasiko. Il parlamentare africano è stato intervistato dall'emittente televisiva locale 'Ntv' e si è reso protagonista di una dichiarazione alquanto controversa e discutibile sul comportamento che bisogna avere con le mogli. Per 'puro paradosso', le stesse dichiarazioni del parlamentare dell'Uganda sono state fatte proprio durante la celebrazione ...

Frasi choc di politico ugandese : 'Le mogli devono essere picchiate' : Stanno facendo molto discutere le recenti affermazioni di un politico ugandese, Onesmus Twinamasiko. Il parlamentare africano è stato intervistato dall'emittente televisiva locale 'Ntv' e si è reso protagonista di una dichiarazione alquanto controversa e discutibile sul comportamento che bisogna avere con le mogli. Per 'puro paradosso', le stesse dichiarazioni del parlamentare dell'Uganda sono state fatte proprio durante la celebrazione ...