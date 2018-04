Francia | 2 alpinisti morti sul M Bianco

Valanghe in Francia : due scialpinisti morti sul Monte Bianco : Due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti avvenuti nella valle di Chamonix, in Francia , sul massiccio del Monte Bianco . Un 35enne di Annecy ha perso la vita "a causa delle pessime ...

Francia : due scialpinisti morti sul Monte Bianco : Due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti avvenuti nella valle di Chamonix, in Francia , sul massiccio del Monte Bianco . Un 35enne di Annecy ha perso la vita “a causa delle pessime condizioni meteo” ed è stato recuperato di prima mattina sull’Aiguille Verte, all’altezza del Couloir Couturier, fa sapere la gendarmeria francese. A fine mattinata una valanga ha investito un gruppo di quattro sciatori ...

Maltempo - incredibile ondata di freddo in Europa : tempeste di neve e grandine in Francia - Germania - Belgio e Lussemburgo - 4 alpinisti morti in Svizzera : La polizia della Svizzera sudoccidentale ha dichiarato che 4 alpinisti sono morti e altri 5 sono in gravi condizioni dopo essere stati sorpresi nella notte da un’improvvisa tempesta di neve e forti venti. Le autorità nel Canton Vallese hanno impiegato 7 elicotteri per le operazioni di salvataggio di un totale di 14 alpinisti di Francia, Germania e Italia nella regione di Pigne d’Arolla. Markus Rieder, portavoce della polizia del Canton Vallese, ...