Forza Italia | “Bocciata la ridicola politica dei due forni grillina”

Salvini 'ruba' almeno 50.000 voti a Di Maio. E Forza Italia regge : di Diodato Pirone La sorpresa delle elezioni friulane non sta tanto nella scontata vittoria del candidato del centrodestra, il leghista Massimiliano Fedriga , né nell'affermazione, pur notevole, della ...

In Friuli Venezia Giulia vince il centrodestra : vola la Lega - risale Forza Italia e tiene il Pd : Il candidato del centrodestra,Massimiliano Fedriga, ha vinto le elezioni regionali per lapresidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle elezioni del 4 marzo crollo dei pentastellati che passano dal 24% al 7% circa, risale Forza Italia che guadagna due punti mentre il Pd resta sostanzialmente invariato

Elezioni Friuli Venezia Giulia - trionfo Fedriga. L’enfant prodige fedele alla linea con cui Salvini ha colpito al cuore Forza Italia : Nell’universo leghista c’è un nuovo enfant prodige capace di battere i record di Luca Zaia, ora cinquantenne, che divenne ministro a quarant’anni, ma dovette aspettare di averne compiuti 42 per salire sullo scranno di governatore del Veneto. Massimiliano Fedriga a soli 37 anni è diventato il nuovo presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia. Lanciato da Matteo Salvini come una freccia diretta al cuore di Forza Italia, il ...

Comitato provinciale di Forza Italia a Porto Sant'Elpidio : 'Stiamo intensificando la nostra presenza nel Fermano' : I cittadini stanno prendendo coscienza della crisi evidente ed irreversibile del Pd e del doppiogiochismo e dell'incapacità politica del Movimento 5 Stelle, finalmente venuti allo scoperto. Molti ...

Bottamedi - vicino l'addio a Forza Italia «Però escludo altri approdi» : Politica RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Luisa Maria Patruno Invio mail Follow @patrunoladige ...

Carmine Manna - coordinatore cittadino Forza Italia di Rende : ... noi siamo pronti senza escludere alcuno e riteniamo indispensabile l'azione della società civile, insieme ai partiti, per una costante ed univoca indicazione propositiva alla classe politica e ...

Mammografie - USL : «Strumentale l'attacco di Forza Italia - allarmismo inutile» : Inoltre, per tranquillizzare le donne e per rassicurare la popolazione sul fatto che la sanità toscana è tutt'altro che da terzo mondo, è bene ricordare che sono in atto percorsi specifici dedicati ...

Governo - Rosato : “Siamo incompatibili con M5s e Lega - non con Forza Italia. Ma non c’è progetto per governare con loro” : “incompatibili”. Lo ripete una, due, tre volte e più, Ettore Rosato. Nello studio di Porta a Porta, il vice presidente della Camera non ha dubbi: M5s e Pd non possono governare insieme. Diverso, invece, il discorso con Forza Italia: “Sarei poco credibile se dicessi che siamo incompatibili con loro, perché nel 2013, c’era Bersani, abbiamo fatto insieme il Governo Letta – risponde a una domanda di Massimo Franco del ...

BERLUSCONI : “M5S TEMUTO COME PRIMO HITLER”/ Salvini : “Sciocchezze - meglio tacere”. Poi Forza Italia rettifica : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: “Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a HITLER”. Il leader di Forza Italia parla da Porzus, dove furono uccisi 17 partigiani(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:33:00 GMT)