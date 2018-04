Fortnite | la Stagione 4 vedrà come protagonisti i supereroi?

Fortnite : domani comincia ufficialmente la quarta stagione : La tanto attesa nuova stagione di Fortnite è alle porte e comincerà ufficialmente domani 1° maggio 2018, offrendo ai giocatori un nuovo tema che nelle scorse settimane è stato ampiamente anticipato da una magistrale campagna di teaser seminati da Epic Games.Come riporta Eurogamer.net, qualche ora fa il team di sviluppo ha pubblicato su Twitter una nuova immagine che preannuncia la stagione 4 del gioco, che include tra l'altro come didascalia una ...

Fortnite Stagione 4 a tema supereroi : uscita e prezzo e altri dettagli : Fortnite vedrà presto la fine della Stagione 3. Il gioco come tutti sanno ha una struttura a stagioni, dove sono presenti anche sfide ed eventi con premi cosmetici molto ambiti. Ultimamente Epic Games ha twittato un'immagine che fa da taser alla Stagione 4, che con tutta probabilità sarà a tema supereroi. Ecco tutto quello che sappiamo. Quando inizia la Stagione 4 di Fortnite? Anche se non lo sappiamo per certo, la Stagione 3 si concluderà il ...

Fortnite : l'immagine teaser della nuova stagione si aggiorna - compare un nuovo eroe : Epic Games continua ad infiammare l'hype dei fan di Fortnite con una lunga campagna di teaser che anticipano la nuova stagione del Battle Royale del momento. Se ieri vi avevamo raccontato della comparsa di una nuova immagine promozionale e dello schianto delle prime meteore, oggi parliamo del nuovo post pubblicato dagli stessi sviluppatori, che aggiorna la foto diffusa ieri con un nuovo personaggio.l'immagine è infatti la stessa, ma è stata ...

Fortnite : una nuova immagine anticipa l'arrivo della Stagione 4 e svelerebbe anche il tema : Come molto probabilmente saprete, il prossimo 30 aprile si concluderà la Stagione 3 di Fortnite e, a breve, inizierà la nuova. anche se al momento non è stata comunicata una data precisa, Epic Games ha voluto comunque pubblicare un'immagine teaser che anticipa proprio la Stagione 4. Il team ha pubblicato l'immagine su Twitter accompagnata dal messaggio "Combatti. Adattati. Vinci. La Stagione 4 è in arrivo" senza altri dettagli. Tuttavia, però, ...

I server di Fortnite sono offline : problemi con l'aggiornamento della Stagione 3 : Come segnalano i colleghi di VG247, sembra ci siano nuovi problemi per Fortnite: i server risultano offline e, a quanto pare, sembra che qualcosa non abbia funzionato dopo l'aggiornamento della Stagione 3 di Battaglia Reale.Epic Games è stata costretta a una nuova manutenzione e al momento non sono stati condivisi altri dettagli in merito. Poco tempo fa era stata già eseguita una prima manutenzione al termine della quale era prevista la ...